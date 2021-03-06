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Отравился в гостинице или укусил клоп? В Финляндии ввели компенсацию за утрату удовольствия от отпуска

В Финляндии теперь можно получить компенсацию за неприятности, случившиеся в время отпуска по туристической путёвке. Об этом 6 марта сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Возмещение можно получить, например, если отдыхающий отравился гостиничной едой или его укусил клоп, но просто испорченное настроение или разочарование не являются основаниями для компенсации», — пишет издание. Нет гарантии и в случае обнаружения в номере плесени.

По данным комиссии по разрешению потребительских споров, которая впервые установила компенсацию за утрату удовольствия от отпуска, сумма возмещения может составить в среднем около 100 евро за поездку. Но всё же речь идёт о значительных случаях, которые действительно отразились на всём отпуске — «например, о вреде здоровью или о других значимых страданиях».

Право на компенсацию основывается на праве ЕС и финском законе о путевках, который вступил в силу два года назад.

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Комментарии (1)

Serg_I
к нашему сожалению -пока это их проблемы...
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