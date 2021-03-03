МВД: Бдительные граждане помогли задержать 28 тысяч пьяных водителей в России в 2020 году

Благодаря информации, поступившей от граждан, в 2020 году в России задержали 28 тысяч водителей с признаками опьянения и пресекли 361 тысячу правонарушений. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД РФ 3 марта заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.



«Комплексные меры позволили на 5 процентов сократить число погибших и более чем на 13 процентов — раненных в результате аварий», — добавил глава МВД. Кроме того, в ведомстве отметили снижение числа ДТП и тяжести их последствий в местах, где установлены камеры фотовидеофиксации нарушений. Сейчас система автоматической фиксации нарушений ПДД включает в себя двадцать одну тысячу комплексов — за два года их число возросло более чем в полтора раза.