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МВД: Бдительные граждане помогли задержать 28 тысяч пьяных водителей в России в 2020 году

Благодаря информации, поступившей от граждан, в 2020 году в России задержали 28 тысяч водителей с признаками опьянения и пресекли 361 тысячу правонарушений. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД РФ 3 марта заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

«Комплексные меры позволили на 5 процентов сократить число погибших и более чем на 13 процентов — раненных в результате аварий», — добавил глава МВД. Кроме того, в ведомстве отметили снижение числа ДТП и тяжести их последствий в местах, где установлены камеры фотовидеофиксации нарушений. Сейчас система автоматической фиксации нарушений ПДД включает в себя двадцать одну тысячу комплексов — за два года их число возросло более чем в полтора раза.

Президент России Владимир Путин на заседании призвал полицию беспощадно бороться с пьянством за рулем и любителями погонять.

«Прошу и дальше делать всё от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших. Сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулём и с нарушителями скоростного режима. Эти три болевые точки, по сути, являются основными факторами смертности людей на дорогах: 27 процентов погибших — это пешеходы, почти столько же, 26,9 [процента], — от пьяниц за рулём и 23,2 процента — из-за выездов на встречную полосу», — сказал он.

В марте в Петербурге и Ленинградской области ГИБДД проведет несколько рейдов против пьяных водителей. За длинные выходные с 20 по 23 февраля на дорогах обоих регионов поймали 170 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Комментарии (4)

265055802
Да плевали МВД на "бдительных граждан". Не верю (с). Камеры ставьте на перекрёстках. Тогда мразь не отвертится
lion405
При нынешних российских нормах - это не борьба за безопасность... Грамотный и ответственный водитель после кружки пива намного безопаснее трезвого идиота, коих на наших дорогах...
radon
Я не понял одного-при чём здесь "бдительные граждане"?
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