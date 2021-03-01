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В Петербурге запланировали еще один съезд с ЗСД для намыва на Васильевском острове

В границах проектирования «Группы ЛСР» по северной части намыва на Васильевском острове в Петербурге учтена перспективная развязка ЗСД. Речь идет о новом съезде в районе проспекта Крузенштерна.

Как рассказали «Фонтанке» в «Группе ЛСР» 1 марта, в 160 гектаров, которые попали в проект планировки (ППТ) по намыву, 8,6 гектаров запланированы под развязку ЗСД. Речь идет о документации, которая на выходных была выложена для общественного обсуждения. Площадь, названная в ней, оказалась на 20 гектаров больше, чем та, которую «Группа ЛСР» выкупила для отсыпки. В компании объяснили, что в документах, помимо территории под развязку, учтены еще 11 гектаров уже намытых участков.

В проекте планировки территории намыва, утвержденном в 2014 году, значатся два съезда: в районе проспекта Крузенштерна и в районе Шкиперского протока. Первый построен, однако, не в той конфигурации, которая показана в ППТ, так что его можно развить в сторону намыва. Точные сроки строительства Шкиперской развязки неизвестны.

Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

Общественные обсуждения касаются экологической безопасности работ по инженерной подготовке территории. Саму территорию планируется намыть в два этапа: первый стартует в 2022 году, второй продлится с 2024 до 2026 года. А сегодняшняя «первая линия» домов на существующем намыве потеряет панораму на Финский залив — в основном максимально разрешенная по проекту планировки высотность составляет от 59 до 75 метров, и только на севере, справа от ЗСД — до 33 метров. На этом участке намыва к 2034 году появится порядка 700 тысяч кв. метров жилья, 260 тысяч кв. метров общественно-деловой застройки, в том числе встроенных помещений аналогичного назначения, три школы, четыре отдельно стоящих и два встроенных детских сада и 43 га озеленения.

О разрастании острова читайте здесь.

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Комментарии (6)

Бонвиван
Ну и когда уже будет референдум по этому безобразию? Кто из политиков за это возьмется?
Porthiriy
создать гетто на присоединенных территориях к ВО, это новая ступень деградации чиновников, мало им потемкинских деревень возле КАД, строить бетонные коробки со стороны залива, это полное безрассудство со стороны главного архитектора Петербурга.
maximvf
"Как организовать сплошную пробку на скоростной магистрали, глава III". Смотрите в яндекс.навигаторах города.
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