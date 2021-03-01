В Петербурге запланировали еще один съезд с ЗСД для намыва на Васильевском острове

В границах проектирования «Группы ЛСР» по северной части намыва на Васильевском острове в Петербурге учтена перспективная развязка ЗСД. Речь идет о новом съезде в районе проспекта Крузенштерна.
Как рассказали «Фонтанке» в «Группе ЛСР» 1 марта, в 160 гектаров, которые попали в проект планировки (ППТ) по намыву, 8,6 гектаров запланированы под развязку ЗСД. Речь идет о документации, которая на выходных была выложена для общественного обсуждения. Площадь, названная в ней, оказалась на 20 гектаров больше, чем та, которую «Группа ЛСР» выкупила для отсыпки. В компании объяснили, что в документах, помимо территории под развязку, учтены еще 11 гектаров уже намытых участков.
В проекте планировки территории намыва, утвержденном в 2014 году, значатся два съезда: в районе проспекта Крузенштерна и в районе Шкиперского протока. Первый построен, однако, не в той конфигурации, которая показана в ППТ, так что его можно развить в сторону намыва. Точные сроки строительства Шкиперской развязки неизвестны.
Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
Общественные обсуждения касаются экологической безопасности работ по инженерной подготовке территории. Саму территорию планируется намыть в два этапа: первый стартует в 2022 году, второй продлится с 2024 до 2026 года. А сегодняшняя «первая линия» домов на существующем намыве потеряет панораму на Финский залив — в основном максимально разрешенная по проекту планировки высотность составляет от 59 до 75 метров, и только на севере, справа от ЗСД — до 33 метров. На этом участке намыва к 2034 году появится порядка 700 тысяч кв. метров жилья, 260 тысяч кв. метров общественно-деловой застройки, в том числе встроенных помещений аналогичного назначения, три школы, четыре отдельно стоящих и два встроенных детских сада и 43 га озеленения.
О разрастании острова читайте здесь.