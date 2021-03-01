В Петербурге запланировали еще один съезд с ЗСД для намыва на Васильевском острове

В границах проектирования «Группы ЛСР» по северной части намыва на Васильевском острове в Петербурге учтена перспективная развязка ЗСД. Речь идет о новом съезде в районе проспекта Крузенштерна.



Как рассказали «Фонтанке» в «Группе ЛСР» 1 марта, в 160 гектаров, которые попали в проект планировки (ППТ) по намыву, 8,6 гектаров запланированы под развязку ЗСД. Речь идет о документации, которая на выходных была выложена для общественного обсуждения. Площадь, названная в ней, оказалась на 20 гектаров больше, чем та, которую «Группа ЛСР» выкупила для отсыпки. В компании объяснили, что в документах, помимо территории под развязку, учтены еще 11 гектаров уже намытых участков.