Резиновые сапоги на меху или сразу катер на воздушной подушке? Обширный циклон продолжает поставлять нам тёплый и влажный атлантический воздух. В таких условиях Петербург до конца зимы продолжит «таять», а осадки постоянно обеспечивают достаточный объём воды под ногами для того, чтобы горожане не забывали: это Северная Венеция.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 февраля ожидается дождь с мокрым снегом, ветер умеренный, атмосферное давление падает. Температура воздуха в течение суток плюс 2–4 градуса.

Это повышенная для конца февраля температура. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает от минус 11 до плюс 1 градуса, облачно с прояснениями. Самое холодное 26 февраля выдалось в 1963 году, минус 26, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 6, напоминает «Яндекс».

Завтра ожидается больше мокрый снег, чем дождь, а к воскресенью температура может опуститься ниже 0, но только ночью. Днём снова плюс.