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40-летняя история СКК «Петербургский» трагически завершилась 31 января 2020 года. 17 февраля 2021 года материалы уголовного дела по факту нарушений правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть 29-летнего газорезчика Матвея Кучерова, были зарегистрированы Московским районным судом Петербурга.

К годовщине обрушения «Фонтанка» подготовила документальный фильм о том, чем для города был СКК:

ВИДЕО ОТСЮДА https://www.fontanka.ru/2021/02/18/69771626/

«В поисках Муродиллы». Рядом с усадьбой сына Миллера под Петербургом вырос дворец. В гнезде «Газпрома» родилось самое большое имение. «Фонтанка» и 47news взлетели над ним и прикинули — 2 миллиарда. В поисках владельцев рядом с сыном Миллера наткнулись на сына Омонбоя.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







47news.ru

Уходу Елина из Смольного предшествовал конфликт со строительным блоком. Неожиданный уход из Смольного Евгения Елина породил ряд версий о причинах такого решения. По мнению источников в городском правительстве, отставка может быть связана с желанием найти ответственного за непопулярные решения по коронавирусным ограничениям и смягчить народный гнев накануне выборов. Другие намекают на конфликт интересов вокруг ритуальной сферы. Еще один вариант — попытка чиновника навести порядок в сфере жилищного строительства.

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Уже 18 февраля стало известно, что Елин уходит в космос — об этом сообщили в пресс-службе холдинга S7. «В новой роли Евгений Елин займется развитием проекта ракетно-космического комплекса «Морской старт», который весной 2020 года был успешно перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке», — отмечается в сообщении. Космос Елину не чужд.

Путина просят забрать медаль у певца ЮрКисса. Президент наградил 23-летнего Юрия Киселева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Он — сын бизнесмена и продюсера Владимира Киселева, основателя благотворительного фонда «Федерация», владельца «Русской медиагруппы». А еще он был барабанщиком в группе «Земляне», к которой явно неравнодушен глава государства и даже пел с ней «Траву у дома».

Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться







Оказалось, есть объяснение — за что: его концерты в Донбассе, Крыму, Сирии и восстановленные храмы.

«Нет механизмов силового принуждения к исполнению решений Международного суда». Юристы о требовании ЕСПЧ освободить Навального. Совет Европы может через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовать освобождения Алексея Навального. Представители Кремля говорят о «грубом вмешательстве». А 20 февраля оппозиционер выступил с последними словами на двух судебных заседаниях в здании Бабушкинского суда Москвы: в первом случае на выездном заседании Мосгорсуда рассматривалась его апелляция на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше», во втором — дело о клевете на ветерана Игната Артеменко. Мы послушали.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС Поделиться Поделиться







«Расскажите про вашу недвижимость, соцсети и политические взгляды». При оформлении электронной визы в Россию надо не только заплатить $40, но и, заполнив гигантскую анкету, предоставить информацию и о соцсетях, и о мессенджерах. А ведь всё задумывалось для роста турпотока, сокрушаются операторы. Этим отрасль не поддержат, а додавят.

Главный по «Вакцинации» в Петербурге заявил в интервью «Фонтанке»: теперь для создания коллективного иммунитета в городе надо привить не 2,5 — 3 миллиона, а всего 1,2 млн человек за полгода. И эту задачу переоценить невозможно, а с темпами не справляемся. Как считали — читайте. А в это время статистика показывает разнонаправленные векторы развития ситуации. К концу недели количество госпитализаций после пятидневного роста показало снижение на 4% — с 381 неделей ранее до 365 20 февраля. Но теперь увеличилось количество зарегистрированных новых случаев COVID-19 в медицинских организациях, и сразу на 29,24%: с 1539 до 1989 случаев за сутки. Это данные федерального регистра — альтернативной статистики. На официальном «Стопкоронавирусе» за сутки зарегистрировали 1092 новых случая. Глава МИД Финляндии в интервью «Фонтанке» заявил: вопрос об открытии границ будем решать летом. Накануне встречи с Сергеем Лавровым в Петербурге глава МИД Финляндии рассказал журналистам, чего он ждёт от переговоров, когда будет решаться вопрос об открытии границ и почему дело Навального стоит в одном ряду с присоединением Крыма.

А пока — Финляндия до 18 марта продлила введённые из-за COVID ограничения на перемещение через границу страны, в том числе с Россией.

Читатели завалили «Фонтанку» февральскими квитанциями за коммуналку. Если кому-то в этом месяце теплые батареи обойдутся на 12–13% дороже, то некоторым — на все 35–40%. Виноват не только морозный январь. «До марта лучше не болейте». Петербуржцы жалуются, что не могут дождаться оплаты больничных по месяцу и больше. В Фонде социального страхования кивают в сторону работодателей, которые подают документы с ошибками и не исправляют их.