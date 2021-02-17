В поисках Муродиллы. Рядом с усадьбой сына Миллера вырос дворец

Фото: Скриншот с видео 47news Поделиться Поделиться







По данным Росреестра, 27 декабря минувшего года зарегистрировано право собственности на трёхэтажный жилой дом площадью 4 тысячи 115 квадратных метров, расположенный в посёлке Ленинское. Имение, или если хотите, строение, похожее на дворец, возведёно на участке 11,3 гектара и утопает в хвойном лесу. В дальнем углу участка трёхэтажная «хозпостройка» еще на 1500 квадратов. То ли домик охраны, то гостевой. Топонимически, владения ограничены, приятными слуху улицами Счастливая, Дивная, Зелёная. А буквально в 150 метрах — вилла с озером 24-летнего Михаила Миллера, сына главы Газпрома Алексея Миллера. Эта часть Ленинского стала известна после публикации 47news как условно-сословное гнездо топовых менеджеров газовой монополии.



Уже тогда, в августе 2019 года, при съемке территории с воздуха, мы заметили масштабный фундамент невдалеке от готового дома Михаила. «Гугл» и «Яндекс» до сих пор хранят фото-диспозицию того времени. На снимках из космоса достаточно чётко видны основание и план здания, во всяком случае подземного этажа.



Фото: 47news Фото: скриншот сервиса googlemaps Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться







Сосны-красавицы

Собеседники 47news в «Газпроме» тогда шутили и всерьёз говорили, мол идет возведение того, что между собой называют «резиденцией Миллера». Естественно, судачили про старшего. К слову, у младшего дом 717 метров, то есть почти в шесть раз меньше, чем у объекта сегодняшнего исследования. Впрочем, у младшего тоже есть пристройка, но на 500 квадратов. Если продолжать занимательную нумерологию, то новая «резиденция» в четыре раза меньше с недавних пор популярного дворца в Геленджике.



Фото: 47news Поделиться Поделиться







Мы взлетели над постройкой. Цвет стен кажется бордовым, слегка помпезный округлый вход. По всей видимости, внутренние работы ещё далеки от завершения, видны строительные вагончики. До выезда на улицу Счастливую, сквозь лес, проложена дорога. На наш субъективный взгляд, всё мило.



47news

Кадастровая стоимость 11,3 гектар — 52,6 млн рублей, «жилого дома» — 69 миллионов. О рыночной можно не только гадать, но и сопоставить. Ближайшие выставленные на продажу наделы оценены продавцами примерно в 850 тысяч рублей за сотку. Если перевести в искомый участок, выходит 950 млн рублей. Что касается здания, то прямо по соседству с новостройкой на Счастливой улице, на Avito продаётся дом площадью 807 квадратов. За него хотят 265 млн рублей, то есть, 328 тысяч рублей за метр. Считая такие аппетиты приемлемыми и, оценивая 4100 метров квадратных нового дома с большой буквы, выходит более 1,3 млрд рублей.

Итого: землю и здание можно спокойно оценить более чем в 2 миллиарда. Внутреннее убранство обсуждать просто рано.

Кстати, в ареале гнезда продолжается строительство самого шикарного физкультурно-оздоровительного комплекса Газпрома. Пролетели мимо и сделали свежие кадры — заметили любопытное.



47news

Хозяева-призраки

Возвращаясь к новостройке, скажем, что согласно выписке Росреестра, имением и землёй с конца декабря 2020-го владеет некое АО «ПромЭнерго». Компания зарегистрирована 11 сентября 2019-го в Москве. По адресу, как говорят в налоговой, массовой регистрации на Донском проспекте. Вид деятельности — консультирование. Первым владельцем был чрезвычайно активный 43-летний москвич Алексей Коновалов. СПАРК-Интерфакс видит его в более чем 500 компаниях. За позапрошлый год оборот «ПромЭнерго» 163 тысячи, убыток 208 тысяч. Единственным учредителем на момент создания было ООО «Фобос инвест», что старше «Промэнерго» всего на месяц — зарегистрировано в августе 2019-го (так совпало, тогда же мы заметили с воздуха фундамент грядущей стройки).



В силу особенностей формы собственности, сейчас невозможно сказать, кому сегодня принадлежит «Промнерго» (непубличные АО не обязаны докладывать о смене собственников). Заметим лишь, что в отчетности за 2019 год у фирмы указано приобретение внеоборотных активов на 374 млн рублей. Является ли это платой за этот самый участок — сказать трудновато.

Что же до стоявшего у истоков «Фобос инвеста», то учреждал его тот же Коновалов и столь же энергичная Ольга Жук. Даму видно в полусотне фирм. Основной вид деятельности «Фобоса» — «вложения в ценные бумаги». Бухгалтерская отчётность скучает незаполненными графами.



Фото: 47news Поделиться Поделиться







Фирма зарегистрирована в квартире дома 6 по Волоколамскому шоссе в Москве. Там жили родители Коновалова. Дом как дом, в районе «Сокол» на севере столицы, рядом кафе «Хуан» и магазин «Весёлая затея». В той же квартире, кстати, призраки ещё 26 компаний. Дозвониться по городскому телефону в поисках Коновалова не удалось. Дальше ещё занимательнее.

По данным СПАРК-Интерфакс и выписке из реестра юрлиц, на начало ноября прошлого года 75% долей «Фобоса» принадлежат самому обществу, а оставшиеся 25% гражданину, носящему непростое для нашего слуха имя — Содиков Муродилла Омонбой Угли (аналог отчества — сын Омонбоя). Он же значится гендиректором с пометкой Росстата «иностранный гражданин». Совладелец ещё в трёх ни о чём не говорящих компаниях. Мы попытались обзвонить директоров этих фирм — тишина.



Исходя из данных нашего издания, можно предположить, что Муродилло из Узбекистана, ему, возможно, 52 года. Последние годы летал из Ташкента до Урала и Сибири. Последний раз вернулся на родину летом 2019 года.

Земля династии

Что касается земли, где сегодня стоит красавец-дом, то в 2009 году её первым владельцем стал закрытый паевой фонд «Династия — первый фонд недвижимости». Спустя полтора года участок последовательно продали двум физлицам, а затем недействующей на сегодняшний день московской компании «ТрансСтрой». Её гендиректором значилась Татьяна Свитова, а в числе учредителей в 2010 году была Наталия Коноваленко.

Уже в те времена Коноваленко отмечала в своем резюме опыт работы заместителем руководителя аппарата правления «Газпрома» и замдиректора по экономике и финансам ООО «Межрегионгаз». На нее же была записана дача в Ленинском. И непростая, через забор другой от дома, упомянутого Михаила Миллера. Спустя три года «Трансстрой» продал 11 га в Ленинском компании «Петроземпроект», 100%-ой «дочке» АО «Инвестгрупп», которое стала широко известно после публикации «Фонтанки» о реальных владельцах огромного конгресс-центра «Экспофорум» и целого ряда бизнес-центров в Петербурге. Стоимость этих активов превышала 1 млрд долларов, и записан этот бизнес был на номинального владельца — обыкновенную пенсионерку Валентину Дубленникову.



В 2018 году надел в Ленинском перешел во владение фирмы «Вариант-Северо-Запад», а в мае 2019 к ООО «Газпромэнергопром девелопмент». Это один из осколков «Газэнергопромбанка» (присоединенного к АБ «Россия»), чей девелоперский бизнес перешел под контроль «Газпром Межрегионгаза». В ту пору им руководил и сегодня влиятельный Кирилл Селезнев.

Последний владелец надела — компания «Промэнерго». 34-летний гендиректор Илья Гиревой, возможно, единственный, кто хорошо различим в этой истории. Родом из Подмосковья, судя по фотографиям в соцсетях, ведет вполне скромную жизнь, передвигается то на «Шкоде Октавия». Мы в ходе подготовки текста связались с ним, объяснили, по какому поводу, и даже успели задать вопрос о его роли в строительстве имения, но Гиревой лаконично повесил трубку. Сообщение в мессенджере доставлено до адресата, но не прочитано. Через пару дней трубку уже взяла пожилая женщина и отрезала: «Не звоните сюда больше».

Мы прислушались и спросили уже у представителя Алексея Миллера, начальника департамента по информационной политике Газпрома Сергея Куприянова — не знает ли он, чей дом-дворец вырос в Ленинском. Тем более, как писал 47news, у него самого там же 50 соток и дом. Куприянов вежливо ответил, что не в курсе.



Виктор Смирнов, 47news & Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

