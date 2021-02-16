А может, дело в стройке? Уходу Елина из Смольного предшествовал конфликт со строительным блоком

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться







Неожиданный уход из Смольного Евгения Елина породил ряд версий о причинах такого решения. По мнению источников в городском правительстве, отставка может быть связана с желанием найти ответственного за непопулярные решения по коронавирусным ограничениям и смягчить народный гнев накануне выборов. Другие намекают на конфликт интересов вокруг ритуальной сферы. Еще один возможный вариант — попытка чиновника навести порядок в сфере жилищного строительства. О том, чем плоха сложившаяся в городе практика согласования девелоперских проектов, Евгений Елин рассказал в письме губернатору Александру Беглову от 29 января (есть в распоряжении «Фонтанки»). Прежде чем дать добро на возведение нового жилья, застройщика нагружают социальными обязательствами — построить детский садик, школу или дорогу, а потом передать безвозмездно или продать городу. Список обязательств формируют комитет по строительству, районные администрации, администрация губернатора, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, потом они собираются в письме на имя губернатора. Именно его положительная резолюция сейчас является руководящим указанием для комитета имущественных отношений для включения условий в соглашение.

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«Таким образом, вся ответственность за обязательства, которые установлены соглашениями, возлагается на губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в письме. С одной стороны, Америку чиновник никому не открыл. Проблема синхронизации строительства нового жилья с возведением социалки действительно стоит остро и постоянно обсуждается на заседаниях городского правительства. Но вице-губернатор заявил о недостатках существующей системы в весьма резких выражениях. К примеру, что порядок определения обязательств не установлен никакими нормативными документами, а значит, решение принимается «произвольно не уполномоченными на это органами». Во-вторых, размер соцнагрузки может варьироваться в зависимости от объемов строительства, что «приводит к нарушению конкуренции между застройщиками и к непрозрачности схемы». Более того, резолюция «согласен» на письме «не может являться надлежаще установленным решением губернатора и не может служить основанием для подготовки КИО соглашения и его дальнейшего подписания». В итоге документ не имеет юридической силы и в случае неисполнения застройщиком обещаний вся социалка ложится на бюджет города. При этом расходные обязательства для городской казны и источники их исполнения тоже нигде не прописаны.

В качестве решения проблемы Евгений Елин предложил четко сформулировать методику, по которой будут рассчитаны обязательства застройщиков, а также создать нормативный документ, который обеспечивает легитимность этих соглашений. Наконец, определить орган власти, который будет от имени Смольного рассчитывать, сколько детских садов и школ конкретный девелопер должен построить, вести переговоры с бизнесом и по их итогам давать добро КИО. Несмотря на упрощение процедуры и уход от «произвола», нагрузка на бизнес в результате такой регламентации рискует возрасти. При определении нормативов предлагается учитывать и не исполненные ранее обещания застройщиков, а также городские обязательства, которые не учтены в бюджете. И как вишенка на торте: до реализации данного плана Евгений Елин предлагает остановить утверждение проектов планировки с проектами межевания территорий, в границах которых планируется осуществление жилой застройки. То есть, по сути, поставить новые проекты на паузу. Собеседники «Фонтанки», близкие к городскому правительству, по-разному оценили резонанс, который вызвала эта инициатива. Идея передать все полномочия по социальной нагрузке одному органу была бы болезненной для всех ведомств, участвующих сейчас в определении обязательств застройщиков. Не исключено, что попытка навести порядок спровоцировала конфликт, который мог стать одной из причин ухода вице-губернатора с должности, полагает один из них.

Письму предшествовало совещание, на котором вице-губернатор обрушился с жесткой критикой в адрес коллег. «Было очень шумно», — рассказывает другой источник. Причем после него обычно разговорчивые чиновники предпочли хранить гробовое молчание. Третий собеседник подтверждает, что ситуация вызвала раздражение вице-губернатора Николая Линченко. «Но это лишь маленький камешек на чаше весов [при принятии решения]», — говорит он. Сам Евгений Елин уверяет, что не увидел связи между обращением к губернатору и своим уходом. «Я таких писем писал десятки, что теперь, из-за каждого увольняться?» — сказал он. Ранее в интервью «Фонтанке» чиновник сообщил, что решение было принято совместно им и губернатором и что успел выполнить поставленные перед ним задачи. Собеседники в профильном блоке городского правительства не отрицают, что, несмотря на успехи реализации адресной инвестиционной программы, отставание строительства соцобъектов от темпов возведения жилья остается проблемой. По соглашению с Минстроем РФ Петербург должен ежегодно вводить не менее 3 млн кв. м жилья до 2030 года. В начале 2020 года в Смольном оценили, что до 2024 года необходимо ввести в эксплуатацию более 300 детских садов, школ и поликлиник. По факту в 2020-м в Петербурге построили 61 объект социнфраструктуры, из которых 35 — в рамках бюджетной адресной программы, и 26 — инвесторы. В 2021 году планируется возвести 55 объектов (30 — по АИП, 25 — инвесторские).

Обращению Евгения Елина предшествовало представление прокуратуры в адрес Александра Беглова от 11 января. Ведомство ставит городским властям «неуд» за то, как они привлекают бизнес к развитию социальной инфраструктуры, и обращает внимание на отсутствие четкого механизма взаимодействия между органами власти и застройщиками. То есть, по сути, говорит о том же, о чем успел сказать Елин. Но профильные чиновники нашли собственный выход из ситуации. Идеи, высказанные в письме вице-губернатора, реализуются в рамках градостроительной комиссии, сказали 16 февраля в комитете по строительству. Проект создания нового коллективного органа с участием представителей профильных ведомств уже был размещен на портале антикоррупционной экспертизы. Предполагается, что комиссия будет рассчитывать и решать, какую социалку необходимо возвести не только для жилых проектов, но и для апартаментов. Участники рынка опасаются комментировать открыто болезненную для них тему, но признают, что в настоящее время вопросы по обязательствам застройщиков жилья решаются в «ручном» режиме. И это порождает ряд проблем и задержек. Нередки ситуации, когда, например, застройщик в течение года-двух согласует проект планировки с поликлиникой, а потом условный чиновник говорит: не надо новую поликлинику, отремонтируйте лучше старую. А потом просят еще тысячу квадратных метров передать для детского центра, — рассказывает один из представителей отрасли.

Приостановка выдачи ППТ не была бы критичной для Петербурга и коснулась бы только немногочисленных крупных проектов, в основном на периферии города, — говорит другой участник рынка. Например, в 2020 году, если верить данным с сайта комитета по градостроительству и архитектуре, было утверждено всего 6 ППТ. Зато существующее непрозрачное распределение — кто из застройщиков «дарит» городу соцобъекты, а у кого их выкупают за счет бюджета, — девелоперы называют «покрытым завесой тайны». «Мы еще при Игоре Албине пытались формализовать этот вопрос. Например, через постановление, которое позволило бы застройщику на начальном этапе рассчитать все возможные варианты, которые его могут ожидать в связи с исполнением социальных обязательств», — отмечает глава Объединения строителей Петербурга Алексей Белоусов. Галина Бояркова, Ирина Корбат, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»