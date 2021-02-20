Альтернативная статистика показала рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге почти на треть

Непрерывный рост госпитализации в Петербурге ограничился пятью днями, сообщили в Смольном. Зато произошёл заметный прирост заболеваемости.
Количество госпитализаций после пятидневного роста показало снижение на 4% — с 381 неделей ранее до 365 20 февраля. Но теперь увеличилось количество зарегистрированных новых случаев COVID-19 в медицинских организациях и сразу на 29,24%: с 1539 до 1989 случаев за сутки. Это данные федерального регистра — альтернативной статистики. На официальном «СтопКоронавирусе» за сутки зарегистрировали 1092 новых случая.
При этом в Петербурге свободны 4066 из 9273 коронавирусных коек — 43,8%. А 22 февраля к обычной работе вернутся многопрофильная больница № 2, городская больница № 33 и клиническая больница святителя Луки.