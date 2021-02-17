Новую порцию холода завезли в Петербург. В 7 часов утра 17 февраля в городе минус 12–15 градусов, что, по данным «Яндекса», на 10 градусов ниже климатической нормы и при повышенной влажности воздуха (до 83%) ощущается как минус 20.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает сегодня переменную облачность, небольшой снег и умеренный ветер, днём 13–15 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Чаще всего в этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, пасмурно, а температура воздуха колеблется от минус 11 до 0 градусов. Самое холодное 17 февраля было в 2011 году, минус 25, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 4 градуса, напоминает «Яндекс».