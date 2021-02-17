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Мороз прибыл в Петербург: температура на 10 градусов ниже нормы, а по ощущению — ещё больше

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Новую порцию холода завезли в Петербург. В 7 часов утра 17 февраля в городе минус 12–15 градусов, что, по данным «Яндекса», на 10 градусов ниже климатической нормы и при повышенной влажности воздуха (до 83%) ощущается как минус 20.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает сегодня переменную облачность, небольшой снег и умеренный ветер, днём 13–15 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Чаще всего в этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, пасмурно, а температура воздуха колеблется от минус 11 до 0 градусов. Самое холодное 17 февраля было в 2011 году, минус 25, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 4 градуса, напоминает «Яндекс».

Завтра, 18 февраля, синоптики обещают красоту: ночью и утром местами изморозь, погода без существенных осадков. Температура ночью минус 23–25 градусов, в окрестностях до минус 28, а в Ленобласти, напомним, до минус 33. Днём «всего» 13–15 градусов мороза.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо
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