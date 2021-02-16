«Уполномоченный Комитета по молодёжной политике Дагестана» откусил часть уха девушке в петербургской гостинице

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе вневедомственной охраны, около 2:30 ночи сработала тревожная кнопка в отеле в центре города. «Через три минуты к объекту прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нетрезвого постояльца, который нанес телесные повреждения своей знакомой, находившейся вместе с ним в номере», — сообщает пресс-служба.

ЧП взбаламутило гостиницу на Лафонской улице в Петербурге, услугами которой часто пользуются гости Межпарламентской ассамблеи, базирующейся в Таврическом дворце. Из одного номера выскочила девушка с окровавленным ухом.

По данным нашего издания, 29-летний уроженец Дагестана, который последние 18 лет живет с семьей в Петербурге, забронировал номер в гостинице три дня назад. Накануне он приехал в отель с девушкой.

Около двух ночи, рассказывают источники в МПА, он начал за ней бегать по всей гостинице. Догнал и откусил ей мочку уха. Девушка вырвалась и стала стучать в номера. По предварительной информации, приютил её до приезда скорой сын посла Армении.

Сам дебошир, когда приехала вневедомственная охрана, пытался отмахнуться от них корочками, в которых было написано странное: «Уполномоченный Комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе».

В Администрации Калининского района такого уполномоченного не вспомнили, хотя отметили, что имеют давние связи с Дагестаном и даже имеют в побратимах Кайтагский район республики.

Когда в гостиницу приехал наряд из 76-го отдела полиции, то странным удостоверением мужчина уже не светил. У него были более серьёзные проблемы в связи с обнаружением пакетика с подозрительным зелёным веществом.