автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О том, что петербургские власти помогли пострадавшему от коронавирусных ограничений бизнесу из расчета 230 тысяч рублей на одно малое предприятие, сообщил 11 февраля вице-губернатор Евгений Елин в эфире радиостанции «Bussiness.fm». Но читатели «Фонтанки», причисляющие себя к данной категории, подвергли сомнению расчеты чиновников: большинство утверждают, что получили разве что МРОТы на сотрудников, да и то от федералов. В Смольном считают, что оценивать эффективность трат «в комплексе» еще не время, но признают, что не все инструменты оказались востребованными.



Взвешивая свои усилия в спасении бизнеса, Смольный предлагает взглянуть на другие регионы. К примеру, сумма бюджетных средств, выделенная на поддержку бизнеса в Петербурге в 2020 году (21,2 млрд рублей), одна из самых высоких в России — третье место после Москвы и Московской области, сообщил вице-губернатор.

Правда, от столицы мы отстали почти в четыре раза: та выдала своим предпринимателям 89,9 млрд рублей. А вот Московская область лишь незначительно обогнала Петербург, раздав 24,5 млрд рублей.

Но в Смольном не скрывают, что исходили из финансовых возможностей. В Петербурге доля затрат на помощь предпринимателям составила 3% от всех расходов бюджета за 2020 год (710,3 млрд рублей). У Москвы при ее 3 трлн рублей расходов такой же показатель. Зато Московская область оказалась лояльнее к бизнесу и направила на антикризисную поддержку 3,7% (из 671,4 млрд расходов).



Фото: данные комитета по финансам Фото: данные комитета по финансам Поделиться Поделиться







А вот дальше, как говорится, следите за руками. В расчете на один субъект малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях сумма помощи Петербурга оценивается в 230 тысяч рублей. Аналогичный показатель у регионов-конкурентов не приводится. Но в сообщении Смольного указано количество получателей помощи: в Москве работает 728,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (таким образом, вышло 123 тысячи рублей в расчете на одного предпринимателя). В Московской области — 354,6 тыс. субъектов МСП (70 тысяч рублей на один субъект).



Можно было бы заключить, что здесь Северная столица оказалась самым щедрым регионом. Но по факту, умышленно или нет, предлагалось сравнивать разные величины: в Москве и Московской области было приведено общее количество малых предприятий, тогда как в Петербурге — только пострадавших.

Фото: данные ЦРПП Фото: данные ЦРПП Фото: данные ЦРПП Фото: данные ЦРПП Поделиться Поделиться







Всего же в Северной столице 342,9 тысячи предприятий, включенных в реестр МСП. Если привести потраченные на поддержку средства к общему знаменателю, то окажется, что Петербург на один субъект выделил 61,8 тысячи рублей, то есть меньше, чем в Москве и Московской области.

Если же раскидывать помощь исключительно на «пострадавших», то окажется, что и здесь лидирует Москва. Столичное правительство ранее подсчитывало, что оказало поддержку 50 тысячам предприятий из пострадавших отраслей. То есть 1,8 млн рублей на одного предпринимателя.

Московская область насчитала у себя 166 тысяч пострадавших субъектов МСП, то есть примерно 147,6 тысячи рублей на одного. Это меньше, чем в Петербурге. Но и охват был больше. Власти московского региона записали в пострадавшие почти половину от всех малых и средних предприятий. В Петербурге же, по данным Центра развития и поддержки предпринимательства, только четверть (24%). Таким образом, весь объем помощи в 2,1 млрд рублей делился примерно на 92 тысячи бизнесменов. Меньше «пострадавших» — больший куш получает каждый из них.



«Незаметной» для широкого круга предпринимателей поддержку мог сделать и способ ее распределения. Проследить ее позволяют два документа — отчет комитета по финансам о расходовании бюджета и аналитическая справка Центра развития и поддержки предпринимательства.

По данным комфина, к «прямой» поддержке можно отнести лишь 63% расходов на помощь бизнесу (13,4 млрд рублей, или 120,3 тысячи рублей на один пострадавший субъект МСП). Сюда входят освобождение от налогов, арендных платежей и льготные займы.

Остальные 37% (7,8 млрд рублей, или 110,2 тысячи рублей на пострадавший субъект МСП) — непрямая поддержка: отсрочка налоговых и арендных платежей. То есть эти деньги все равно придется заплатить, но позже. Возможно, поэтому такой инструмент не пользовался спросом. «Есть меры, которые фактически оказались не востребованы. Это часть отсрочек для бизнеса по аренде», — цитирует выступление Евгения Елина пресс-служба Смольного.

Если оценивать антивирусную помощь в разрезе инструментов, то половина всей помощи в 2020 году (12 млрд рублей) — это налоговые освобождения и отсрочки. Но данные по фактическому использованию данной меры будут доступны только во 2-м квартале 2021 года, отмечает ЦРПП.



Финансовую поддержку бизнеса комфин оценил в 6 млрд рублей. Из них на льготные кредиты выделено 4 млрд рублей. Но ими пользовался не только малый и не только пострадавший бизнес. К примеру, 1 млрд рублей коронавирусной помощи получил Фонд развития промышленности (по данным ЦРПП, на начало февраля 2021 года распределено 72% суммы). Средства в виде займов с льготными ставками распределили между 12 предприятиями. То есть каждая в среднем получила 58,5 млн рублей.

Оставшиеся 3 млрд рублей раздавались по линии Фонда содействия кредитованию МСП. Из первого транша займы получили 172 компании (в среднем на 3,4 млн рублей на одну), отсрочки 49 компаний (в среднем 1,7 млн рублей на одного). Но эти деньги позднее должны вернуться в городской бюджет.

Из второго транша займы на заработную плату получили 562 компании (в среднем 3,6 млн на одно предприятие). Но их город погасит субсидией при условии сохранения численности сотрудников.

Также, согласно отчету ЦРПП, 1,4 млрд рублей получили учреждения культуры. Количество получателей не указывается. Ранее в Смольном сообщали, что на субсидии за простой во время локдауна могут претендовать зоопарк, Ледовый дворец и комплекс «Юбилейный».



Наконец, имущественные меры поддержки, по данным комфина, в 2020 году составили 3,1 млрд рублей. Из них 0,95 млрд рублей было выделено в качестве преференций на установку рекламных конструкций (количество получателей не указывается).

На арендные льготы в бюджете предусмотрели в общей сложности 0,63 млрд рублей. Из них 0,43 — это отсрочки, которые разошлись лишь наполовину. Ими воспользовались 389 арендаторов — в среднем на сумму 579 тысяч рублей каждый.

На освобождение от платежей городские власти были готовы потратить 200 млн, но и тут удалось сэкономить: распределено лишь 71,8 млн рублей среди 577 арендаторов. То есть по 124 тысячи рублей на одного арендатора.

В январе 2021 года комитет по промышленной политике провел опрос среди предпринимателей с просьбой оценить качество мер поддержки во время ограничений. Результаты не публиковались. На запрос «Фонтанки» на момент публикации ведомство не ответило.

Ранее предприниматели обращали внимание властей на несколько моментов, которые мешают получить городскую поддержку. Например, торговые центры отмечали, что не все из них имеют ОКВЭД, который позволяет рассчитывать на льготу по налогу на имущество. Общепит не мог претендовать на льготные займы из-за наличия алкогольной лицензии (эта проблема была решена уже в 2021 году). Арендаторы городского имущества также жаловались на формальный подход к ОКВЭДам, из-за которых КИО отказывал им в освобождении.



Город обещает помогать бизнесу еще, как минимум, два года. В 2021 году на антивирусную поддержку предусмотрено 9,8 млрд рублей, в 2022-м — 2,7 млрд рублей. Но, по всей видимости, львиную долю этой суммы составят платежи по налогу на имущество, которые город недополучит из-за отказа от повышения кадастровой стоимости объектов. По подсчету «Фонтанки», индексация могла обойтись бизнесу в 10 млрд рублей, хотя в самом Смольном ранее давали оценку выпадающих доходов в 14 млрд. В комитете по финансам на момент публикации точную сумму не уточнили, но отметили, что отмененная переоценка учтена в третьем пакете мер поддержки, общая сумма которого составила 8,6 млрд рублей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

