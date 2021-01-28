Ресторанам дадут кредит «на зарплату». Смольный расширил список получателей коронавирусной поддержки

Смольный выделил на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, 353 млн рублей. Как сообщили 28 января в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, средства будут выдаваться в виде льготных займов предприятиям сферы общественного питания (100 млн рублей) и туризма (253 млн рублей) через Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Рестораны и кафе впервые смогут воспользоваться этой мерой поддержки. Ранее организации, которые продают алкоголь, не могли обратиться за займом, поскольку такая мера поддержки не могла оказываться продавцам подакцизных товаров. Ранее сообщалось о том, то Смольный попросил Минэкономразвития устранить этот запрет.

Максимальный размер займа составит до 5 000 000 рублей. Процентная ставка по договору займа: 1% годовых на 1–12-й месяц, 2% годовых — на 13–24-й месяц, 3% годовых — на 25 — 36-й месяц. Срок займа — от 6 до 36 месяцев. Также предоставляется отсрочка возврата основной суммы займа и процентов в первые после его выдачи 12 месяцев. Займы выдаются без залогового обеспечения, под поручительство бенефициарных владельцев или учредителей, акционеров, владеющих контрольным пакетом долей в компании, на полную сумму займа. В 2020 году выдали 562 займа на сумму 2 млрд рублей для выплаты заработной платы, поддержки и возобновления деятельности предприятий с целью сохранения занятости. Наибольшее количество заявок поступило от представителей сферы производства и торговли, сферы услуг, в том числе туризма, гостиничного бизнеса и медицинских центров. По условиям программы, срок предоставления займов — 3 года, а ставка составляет 1% годовых на первый год, 2% годовых — на второй год, и 3% — на третий год.