FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -13
73.76р89.44р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Горожане прокатились от Фонтанки до Невской ратуши в рамках акции «На работу на велосипеде»

ПоделитьсяПоделиться

В Петербурге 12 февраля проходит всемирная акция «На работу на велосипеде». Горожане прокатились от набережной реки Фонтанка до Невской ратуши, где обитают городские чиновники, передает корреспондент «Фонтанки».

Группа из десяти человек стартовала от Обуховского сквера на велополосе по набережной. В акции принял участие и.о. директора ГКУ «Городской центр управления парковками», а также горожане, которые используют двухколесный транспорт в качестве повседневного круглый год - представитель Петербургского велообщества Герман Мойжес и основатель этого движения Павел Хусу.

На месте старта группы активно работали дворники, велополоса была очищена от снега и наледи.

ПоделитьсяПоделиться

Петербург в 19 раз принял участие в акции «На работу на велосипеде».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265046383
ещё летом на лыжах пусть прокатятся, чудики...
BobCat2
"Заставь дурака богу молиться..." Кто проводит акцию "На работу на велосипеде" зимой??!! У нас если и Экваториальная Гвинея, то только в плане экономики и коррупции, а не в плане погоды.
***_555
Сколько велосипедистов проехало по выделенным дорожкам?
А за всю зиму?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний