В Петербурге 12 февраля проходит всемирная акция «На работу на велосипеде». Горожане прокатились от набережной реки Фонтанка до Невской ратуши, где обитают городские чиновники, передает корреспондент «Фонтанки».
Группа из десяти человек стартовала от Обуховского сквера на велополосе по набережной. В акции принял участие и.о. директора ГКУ «Городской центр управления парковками», а также горожане, которые используют двухколесный транспорт в качестве повседневного круглый год - представитель Петербургского велообщества Герман Мойжес и основатель этого движения Павел Хусу.
На месте старта группы активно работали дворники, велополоса была очищена от снега и наледи.
Петербург в 19 раз принял участие в акции «На работу на велосипеде».