Ясная и морозная погода так впечатлила петербуржцев, что они вышли на фотоохоту, невзирая на аномально низкую температуру. Температура воздуха утром, судя по фотографиям автомобильных термометров в соцсетях, достигала минус 26 градусов, у пешеходов покрывались инеем шарфы, волосы, брови, слипались веки.
Туман парения над Невой и Финском заливом снимали всё утро. Он возник из клубов тумана в холодном воздухе над тёплой Невой и скрыл мосты, набережные, стадион. Фотографировали и простые горожане, и фотограф «Фонтанки», и главный синоптик Петербурга Александр Колесов, и ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
«Снимки сделаны на набережной Лейтенанта Шмидта 10.02.2021 в 08:57. Температура воздуха составляла -20° С», — отмечают в СЗУГМС.
Особенно кинематографично выглядел въезд в «Сайлент Хилл» на ЗСД.
Местами сохраняется изморозь. Это отложение льда на ветвях деревьев, проводах и других поверхностях при тумане в результате сублимации водяного пара (кристаллическая изморозь) или намерзания капель переохлажденного тумана (зернистая изморозь).
Кристаллическая изморозь состоит из кристалликов льда, нарастающих главным образом на наветренной стороне при слабом ветре и температуре ниже минус 15 градусов. Она легко осыпается при встряхивании. Длина кристалликов обычно не превышает 1 см, но может достигать и нескольких сантиметров. Зернистая изморозь — снеговидный, рыхлый лед, нарастающий с наветренной стороны предметов в туманную, преимущественно ветреную погоду, особенно в горах. От гололёда изморозь отличается снежно-белым цветом и меньшей плотностью. Под тяжестью изморози нередко рвутся провода и обламываются ветви деревьев, отмечают синоптики.
Сегодня же в соцсетях публиковали фотографии гало. Это удивительное оптическое явление — вторичное свечение вокруг источника света — наблюдали и вчера.
Этот январь, по данным Гидрометцентра, вошёл в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений в России, то есть с 1891 года. Холодно было по всей стране. Средняя температура воздуха, осреднённая по всей территории страны, оказалась меньше нормы более чем на один градус. Февраль, по крайней мере в Петербурге, наступает январю на пятки. Минувшая ночь оказалась самой морозной с начала зимы.