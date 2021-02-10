Ясная и морозная погода так впечатлила петербуржцев, что они вышли на фотоохоту, невзирая на аномально низкую температуру. Температура воздуха утром, судя по фотографиям автомобильных термометров в соцсетях, достигала минус 26 градусов, у пешеходов покрывались инеем шарфы, волосы, брови, слипались веки.

Туман парения над Невой и Финском заливом снимали всё утро. Он возник из клубов тумана в холодном воздухе над тёплой Невой и скрыл мосты, набережные, стадион. Фотографировали и простые горожане, и фотограф «Фонтанки», и главный синоптик Петербурга Александр Колесов, и ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».