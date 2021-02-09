Заявление в Следственный департамент МВД России 9 февраля опубликовано в твиттере координатора столичного штаба Олега Степанова, который ведёт его команда. В тексте указано, что публичные массовые мероприятия с общим названием «ПутинНашПрезидент», единым посылом и неустановленными организаторами прошли в разных регионах и получили освещение в программе «Вести» на федеральном канале «Россия 1».

Сторонники Алексея Навального добиваются равенства перед законом и просят правоохранителей провести проверку массовых флешмобов в поддержку президента. На них, как и на оппозиционные акции, выходили без оглядки на коронавирус.

В СМИ можно найти ролики флешмобов, например, из Ставрополя, Барнаула, подмосковного Солнечногорске и Екатеринбурга, где сотни сотрудников «Сима-Ленда» синхронно двигаются под песню Наргиз Закировой «Нас бьют — мы летаем» и размахивают кулаками под крики: «Владимир Владимирович, мы с вами!»



В заявлении напоминают о действующих коронавирусных ограничениях и просят поискать в акциях состав статьи 236 УК - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Такое обвинение предъявили, в частности, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, сотруднице ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и другим сторонникам оппозиционера. Уголовное дело возбудили после первой акции в поддержку Навального.



Патриотический флешмоб прошёл и в Петербурге. Свидетелем съемок 8 февраля стал корреспондент «Фонтанки». Около сотни бюджетников выражали поддержку президенту, несмотря на мороз и то, что одному из участников потребовалась медпомощь. В этот же день в Кремле заявляли, что не имеют отношения к подобным массовым акциям.

