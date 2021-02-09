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Московский штаб Навального обратился в полицию после патриотических флешмобов. В массовой поддержке Путина видят уголовный состав

Сторонники Алексея Навального добиваются равенства перед законом и просят правоохранителей провести проверку массовых флешмобов в поддержку президента. На них, как и на оппозиционные акции, выходили без оглядки на коронавирус.

Заявление в Следственный департамент МВД России 9 февраля опубликовано в твиттере координатора столичного штаба Олега Степанова, который ведёт его команда. В тексте указано, что публичные массовые мероприятия с общим названием «ПутинНашПрезидент», единым посылом и неустановленными организаторами прошли в разных регионах и получили освещение в программе «Вести» на федеральном канале «Россия 1».

В СМИ можно найти ролики флешмобов, например, из Ставрополя, Барнаула, подмосковного Солнечногорске и Екатеринбурга, где сотни сотрудников «Сима-Ленда» синхронно двигаются под песню Наргиз Закировой «Нас бьют — мы летаем» и размахивают кулаками под крики: «Владимир Владимирович, мы с вами!»

В заявлении напоминают о действующих коронавирусных ограничениях и просят поискать в акциях состав статьи 236 УК - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Такое обвинение предъявили, в частности, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, сотруднице ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и другим сторонникам оппозиционера. Уголовное дело возбудили после первой акции в поддержку Навального.

Патриотический флешмоб прошёл и в Петербурге. Свидетелем съемок 8 февраля стал корреспондент «Фонтанки». Около сотни бюджетников выражали поддержку президенту, несмотря на мороз и то, что одному из участников потребовалась медпомощь. В этот же день в Кремле заявляли, что не имеют отношения к подобным массовым акциям.

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Комментарии (7)

Владислав М
Скорее всего, не будет власть своих троллей наказывать, скажут, что не нашли никого или выговор сделают.
Kezevo
Власть же сказала что не будет играть в кошки мышки, рейтинг ботокса и без того "зашкаливает", на бумаге правда
Igor_VS
Денег им обещали. Повышение по службе. Или наоборот - ни первого, ни второго. Плохо идут ссуки. Свалить готовы по любому поводу.
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