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В Петербурге участнику флешмоба в поддержку Путина вызвали скорую. Но ролик бюджетники сняли

Около сотни петербургских бюджетников приняли участие в записи ролика для флешмоба «Путин — наш президент!». Свидетелем съемок 8 февраля стал корреспондент «Фонтанки».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Испытать свой патриотизм сотрудникам городских учреждений, в том числе ГБУ «Контакт», которое работает с трудными подростками, пришлось при морозе в минус 13 градусов. Место сбора было назначено под памятником Владимиру Ленину на Московской площади. По данным «Фонтанки», поучаствовать во флешмобе бюджетникам предложили «из-за просьбы из Москвы», хотя еще утром в Кремле устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщали, что не имеют отношения к массовым акциям в поддержку президента.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В течение часа участники петербургского флешмоба ходили в разные стороны с листками бумаги разного цвета, происходящее снимали с коптера. По информации «Фонтанки», в итоговом ролике люди с листками бумаги будут выстраиваться в российский флаг.

Начать съемки смогли не сразу: одной из участниц стало плохо, из-за чего пришлось вызвать скорую. Пока медики оказывали первую помощь, остальные патриоты грелись в подземном пешеходном переходе.

Поговорить с участниками флешмоба «Фонтанке» удалось лишь мельком: они жаловались на холод, но рассказывать о своём отношении к протестным акциям, которые проходили в Петербурге и по всей стране, не горели желанием.

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Ролики с хештегом #ПутинНашПрезидент начали появляться в сети на прошлой неделе. В поддержку президента с российским флагом в руках выступили студенты-медики из Дагестана, рабочие завода из Барнаула, танец под «Любэ» опубликовали жители Солнечногорска. Волна флешмобов в поддержку Путина началась с видео «Сима-Ленда», выложенного 28 января. На нем сотни сотрудников синхронно двигаются под песню Наргиз Закировой «Нас бьют — мы летаем» и размахивают кулаками под крики: «Владимир Владимирович, мы с вами!»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (28)

Kezevo
А чего вышли то ? Их жранье вроде менты из спец приемника не сожралии.. лодка раскачивают опять
260629651
А гдеОМОН? Куда смотрит Росгвардия? Почему всех не арестовали? Где дала за перекрытие движение по Московскому и Ленинскому проспектам? Наверняка еще и дети были! Безобразие! ))))
Kezevo
Какая преданность власти , так искренне отдаваться идее, что даже плохо телу стало... Ты смотри ... Получит 500р
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