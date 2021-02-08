Испытать свой патриотизм сотрудникам городских учреждений, в том числе ГБУ «Контакт», которое работает с трудными подростками, пришлось при морозе в минус 13 градусов. Место сбора было назначено под памятником Владимиру Ленину на Московской площади. По данным «Фонтанки», поучаствовать во флешмобе бюджетникам предложили «из-за просьбы из Москвы», хотя еще утром в Кремле устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщали, что не имеют отношения к массовым акциям в поддержку президента.
В течение часа участники петербургского флешмоба ходили в разные стороны с листками бумаги разного цвета, происходящее снимали с коптера. По информации «Фонтанки», в итоговом ролике люди с листками бумаги будут выстраиваться в российский флаг.
Начать съемки смогли не сразу: одной из участниц стало плохо, из-за чего пришлось вызвать скорую. Пока медики оказывали первую помощь, остальные патриоты грелись в подземном пешеходном переходе.
Поговорить с участниками флешмоба «Фонтанке» удалось лишь мельком: они жаловались на холод, но рассказывать о своём отношении к протестным акциям, которые проходили в Петербурге и по всей стране, не горели желанием.
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Ролики с хештегом #ПутинНашПрезидент начали появляться в сети на прошлой неделе. В поддержку президента с российским флагом в руках выступили студенты-медики из Дагестана, рабочие завода из Барнаула, танец под «Любэ» опубликовали жители Солнечногорска. Волна флешмобов в поддержку Путина началась с видео «Сима-Ленда», выложенного 28 января. На нем сотни сотрудников синхронно двигаются под песню Наргиз Закировой «Нас бьют — мы летаем» и размахивают кулаками под крики: «Владимир Владимирович, мы с вами!»
#ПутинНашПрезидент— Василий Чертилин🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (@chertilin1998) February 7, 2021
Молодежь Самары поддерживает Президента России! pic.twitter.com/QwCcEcygkm
Флешмоб в поддержку Путина.#ПутинНашПрезидент pic.twitter.com/BPHuzXa4mO— 🇷🇺Белая Леди🇷🇺! (@_Putin_rulit_) February 8, 2021
Флешмоб из Волгограда! pic.twitter.com/NNdGaD2DNn— Светлана (@mqvMWylYnhiPwR1) February 5, 2021