Испытать свой патриотизм сотрудникам городских учреждений, в том числе ГБУ «Контакт», которое работает с трудными подростками, пришлось при морозе в минус 13 градусов. Место сбора было назначено под памятником Владимиру Ленину на Московской площади. По данным «Фонтанки», поучаствовать во флешмобе бюджетникам предложили «из-за просьбы из Москвы», хотя еще утром в Кремле устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщали, что не имеют отношения к массовым акциям в поддержку президента.

В течение часа участники петербургского флешмоба ходили в разные стороны с листками бумаги разного цвета, происходящее снимали с коптера. По информации «Фонтанки», в итоговом ролике люди с листками бумаги будут выстраиваться в российский флаг.

Начать съемки смогли не сразу: одной из участниц стало плохо, из-за чего пришлось вызвать скорую. Пока медики оказывали первую помощь, остальные патриоты грелись в подземном пешеходном переходе.



Поговорить с участниками флешмоба «Фонтанке» удалось лишь мельком: они жаловались на холод, но рассказывать о своём отношении к протестным акциям, которые проходили в Петербурге и по всей стране, не горели желанием.

