Песков: Кремль не имеет отношения к роликам в поддержку Путина

Видеоролики в соцсетях в поддержку президента России Владимира Путина напрямую с властью не связаны.
Как сообщает 8 февраля РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, согласовывались ли акции в поддержку Путина, видеозаписи которых появляются в Интернете, с администрацией президента и знает ли об этих акциях Кремль.
«Нет, мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счёт, но это не имеет к нам никакого отношения», — сказал Песков.
В последние дни в Интернете появляются видеоклипы в поддержку президента. Один из самых ярких — ролик, снятый екатеринбургским магазином «Сима-ленд». Сотни сотрудников, размахивая российскими триколорами, выстроились в надпись «Путин — наш президент». Владелец компании Андрей Симановский заявил, что у него с коллегами просто появилось внутреннее желание снять клип и поддержать президента. Но это никак не связано с несанкционированными акциями протеста.