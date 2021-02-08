Песков: Кремль не имеет отношения к роликам в поддержку Путина

Видеоролики в соцсетях в поддержку президента России Владимира Путина напрямую с властью не связаны.

Как сообщает 8 февраля РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, согласовывались ли акции в поддержку Путина, видеозаписи которых появляются в Интернете, с администрацией президента и знает ли об этих акциях Кремль.

«Нет, мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счёт, но это не имеет к нам никакого отношения», — сказал Песков.