FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -12
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Песков: Кремль не имеет отношения к роликам в поддержку Путина

Видеоролики в соцсетях в поддержку президента России Владимира Путина напрямую с властью не связаны.

Как сообщает 8 февраля РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, согласовывались ли акции в поддержку Путина, видеозаписи которых появляются в Интернете, с администрацией президента и знает ли об этих акциях Кремль.

«Нет, мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счёт, но это не имеет к нам никакого отношения», — сказал Песков.

В последние дни в Интернете появляются видеоклипы в поддержку президента. Один из самых ярких — ролик, снятый екатеринбургским магазином «Сима-ленд». Сотни сотрудников, размахивая российскими триколорами, выстроились в надпись «Путин — наш президент». Владелец компании Андрей Симановский заявил, что у него с коллегами просто появилось внутреннее желание снять клип и поддержать президента. Но это никак не связано с несанкционированными акциями протеста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Boris_93*1
Предположу что эта "сима" в бюджет чего не доплатила , теперь отрабатывает что-бы не пойти " под монастырь "
chip1
Как же так, несанкционированный митинг, организаторы известны, где аресты и штрафы? Где бравые росгвардейцы в скафандрах, почему нет видео лупцевания торгашей палками, шокерами и пинками баб в потроха?
Владислав М
Эти ролики в "поддержку" выглядят настолько фальшиво, что ещё больше дискредитируют власть и её методы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний