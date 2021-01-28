Армия сотрудников «Сима-ленда», большого магазина с офисом в Екатеринбурге, сняла патриотический клип в поддержку президента Владимира Путина после расследования про дворец в Геленджике и акций протеста.
На видео, которое опубликовал E1.RU 28 января, сотни работников «Сима-ленда» под песню Наргиз «Нас бьют — мы летаем» маршируют по гигантскому офису, машут руками и кричат: «Путин — наш президент».
«Сима-ленд»
Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский заявил, что у него с коллегами просто появилось внутреннее желание снять клип и поддержать президента. Но это никак не связано с акциями протеста. В соцсетях происходящее на видео сравнивают с парадом в КНДР. Напомним, что сам президент заявил, что объект в Геленджике никогда не принадлежал ни ему, ни его близким родственникам.
Симановский известен в столице Урала любовью к роскошным интерьерам в дворцовом стиле. Офис компании, в котором происходит съемка, внутри стилизован под Екатерининский дворец или Лувр. Такого же рода интерьеры он подарил и родной школе 106 в Екатеринбурге — она стала «золотой». И планирует в 2021 году в таком же стиле преобразить и её экстерьер.