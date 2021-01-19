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Не смотрел, но отрицаю. Песков прокомментировал новое видео Навального о «дворце Путина»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование о якобы принадлежащей Владимиру Путину недвижимости у Чёрного моря, которое 19 января опубликовал оппозиционер Алексей Навальный.

«Незнаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — сказал Песков изданию Daily Storm.

В новом двухчасовом видео Навального, в частности, рассказывается о шикарном здании в поселке Прасковеевка под Геленджиком. К участку под дворцовым комплексом в 68 гектаров прилегает территория в 7000 гектаров. Это сравнимо с 39 королевствами Монако. Помимо прочего, там есть ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, оранжерея, 80-метровый мост и тоннель, ведущий к морю. Принадлежит «самое охраняемое место в России» президенту РФ Владимиру Путину, утверждается в ролике.

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Комментарии (29)

260567431
Я вот не помню, чтобы Он хоть раз там отдыхал. Президента ведь спрятать на несколько дней отдыха не совсем просто.
vitor
В декларацию бы ВВП эти "разоблачители" посмотрели, нет там никого дворца.
Вячеслав Рогожин
Домтойное видео достойного человека
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