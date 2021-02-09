В дагестанском селе отравились почти сто человек. Власти перекрыли водопровод

В селе Арани Хузанского района Республики Дагестан за помощью медиков с симптомами отравления обратились 30 взрослых и 65 малолетних местных жителей. Об этом 9 февраля со ссылкой на региональный минздрав сообщает «Интерфакс».



По данным информагентства, в настоящий момент 13 отравившихся находятся на госпитализации. В районе проводятся подворовые обходы, а также фагирование (биологическая дезинфекция) для 750 человек и вакцинация от гепатита А. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности здоровья потребителей.

