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В дагестанском селе отравились почти сто человек. Власти перекрыли водопровод

В селе Арани Хузанского района Республики Дагестан за помощью медиков с симптомами отравления обратились 30 взрослых и 65 малолетних местных жителей. Об этом 9 февраля со ссылкой на региональный минздрав сообщает «Интерфакс».

По данным информагентства, в настоящий момент 13 отравившихся находятся на госпитализации. В районе проводятся подворовые обходы, а также фагирование (биологическая дезинфекция) для 750 человек и вакцинация от гепатита А. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности здоровья потребителей.

О первых 30 отравившихся школьниках в селе Арани стало известно еще 5 февраля. В течение четырех последующих дней число пострадавших увеличилось почти до сотни.

Роспотребнадзор уже взял для экспертизы пробы воды и продуктов в сельской школе и местном детском саду. В Арани временно перекрыт водопровод, питьевую воду жителям специально подвозят.

Напомним, что в январе массовое отравление водопроводной водой в Дагестане было зафиксировано в городе Буйнакске. Пострадавшими тогда стали более 70 человек, 55 из которых попали в больницу.

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Комментарии (4)

Михаил Петров-Водкин
Неудивительно, раз там после посещения сортира моют задницы вместо рук.
altnec
Надо же чем-то повысить дотации на район. Не из своего же насиженного портмонэ.
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