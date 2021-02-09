В дагестанском селе отравились почти сто человек. Власти перекрыли водопровод

В селе Арани Хузанского района Республики Дагестан за помощью медиков с симптомами отравления обратились 30 взрослых и 65 малолетних местных жителей. Об этом 9 февраля со ссылкой на региональный минздрав сообщает «Интерфакс».
По данным информагентства, в настоящий момент 13 отравившихся находятся на госпитализации. В районе проводятся подворовые обходы, а также фагирование (биологическая дезинфекция) для 750 человек и вакцинация от гепатита А. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности здоровья потребителей.
О первых 30 отравившихся школьниках в селе Арани стало известно еще 5 февраля. В течение четырех последующих дней число пострадавших увеличилось почти до сотни.
Роспотребнадзор уже взял для экспертизы пробы воды и продуктов в сельской школе и местном детском саду. В Арани временно перекрыт водопровод, питьевую воду жителям специально подвозят.
Напомним, что в январе массовое отравление водопроводной водой в Дагестане было зафиксировано в городе Буйнакске. Пострадавшими тогда стали более 70 человек, 55 из которых попали в больницу.