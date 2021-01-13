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Причиной массового отравления детей в Дагестане была водопроводная вода

Роспотребнадзор выяснил причину массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. Об этом сообщается на сайте ведомства 13 января.

«При проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной отравления стала «загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Сейчас контроль за качеством воды усилен, а также «организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий». В ведомстве подчеркнули, что с 11 по 13 января был зарегистрирован всего 71 случай отравления (61 — у детей). Госпитализировано 55 человек (из них 45 детей). В Роспотребнадзоре призвали население употреблять только кипяченую или бутилированную воду. Водой из-под крана нельзя даже мыть овощи и фрукты.

Ранее Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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