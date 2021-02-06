Слава КПСС заявил, что его задержали из-за участия в митинге

Рэпер Слава КПСС, также известный как Гнойный, написал у себя в соцсетях, что его задержали и везут в отдел полиции.

Твит на своей странице он разместил около шести часов вечера 6 февраля. Подробностей он не рассказывает, в какой отдел едет рэпер, неизвестно. Но он назвал причину: «Задержали за участие в митинге».

Музыканта на Невском проспекте 2 февраля заметил корреспондент «Фонтанки». Тогда он ограничился коротким комментарием: «Мы не взаимодействуем со СМИ. Мы — радикалы».