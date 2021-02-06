Утренние обыски у оппозиционеров прошли по делу о перекрытых дорогах. МВД сообщает о 30 адресах

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, обыски прошли по 30 адресам. Дома у оппозиционеров и активистов искали предметы и документы, которые можно было бы использовать как доказательство совершения преступления. «На текущий момент изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти», — добавили в ведомстве.

В полиции Петербурга официально подтвердили, что утренняя серия обысков прошла по делу о перекрытии дорог на акции 23 января. В квартирах подозреваемых нашли агитационные материалы «против высших органов госвласти».

Ранее о том, что обыски проходят по делу о перекрытии дорог, сообщала адвокат одной из активисток. По словам защитницы, её клиент 23 января на митинге не был. С раннего утра 6 февраля с обысками сотрудники ГУ МВД пришли, например, к Павлу Чупрунову, Илье Гантваргу, беременной экоактивистке Марине Паркиной. Некоторых дома не застали, других увезли на допросы.

По смыслу 267-й статьи УК, перекрытие движения должно было создать «угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения» имущества.

Протест 23 января перекочевал на Невский проспект с Сенатской площади. Толпа митингующих в какой-то момент прорвала оцепления ОМОН. На следующей акции, 31 января, проспект перекрыли целиком и заранее. Аналогично выглядела главная улица Петербурга и сегодня, 6 февраля, хотя никаких акций штаб Навального не анонсировал и не планировал. К четырём часам дня движение и метро начали открывать.