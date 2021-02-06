Для протестного Петербурга суббота началась с обысков. Известно о десяти адресах

Минимум десять активистов из разных организаций сообщили об обысках у себя дома или по прописке утром 6 февраля. Часть из них не выходит на связь.
О визите силовиков на своей странице в Facebook написал Павел Чупрунов. Судя по видеозаписи от подъезда, четверо мужчин в штатском пришли домой к оппозиционеру около семи утра. Чупрунова между собой они якобы назвали нецензурным словом и добавили, что он один из организаторов, который «знает все нюансы».
Как рассказал «Фонтанке» Чупрунов, по адресу его прописки живут мать и сестра. Сотрудники до сих пор в квартире, они изымают технику. Никаких документов, отметил активист, его родственникам не показали, так что с каким делом связан обыск — неизвестно. Чупрунов находится в другом месте.
Также про обыск рассказал в соцсетях единомышленник Навального Илья Гантварг. Больше он на связь пока не выходил.
«К нашему экс-пресс-секретарю Артёму Уйманену пришли по прописке с обыском. Стучат в дверь и угрожают спилить. Артём там уже не живет», — рассказали в телеграм-канале движения «Весна». Также пришли к Светлане Уткиной, экс-депутату МО Финляндский округ. Связаться с ней «Фонтанке» не удалось. В списке также член «Чайного клуба» Артём Владимиров, Светлана Ковалец из «Бессрочного протеста», активисты Гаврила Филиппов, Андрей Агеев и Денис Стариков. Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански в соцсетях написал про обыск у экоактивистки Марины Паркиной, которая беременна и сейчас находится в медучреждении.
Как пишет телеграм-канал «Ротонда», обыски как минимум у двух активистов проходят по делу о перекрытии дорог во время митинга 23 января. Оба они — Уткина и Уйманен — в тот день на митинге не были.
Сторонники политика Алексея Навального и просто недовольные происходящим в стране выходили на протестные акции 23, 31 января и 2 февраля. Больше двух тысяч человек были задержаны только в Петербурге, многих административно арестовали. Нарушители не влезли в спецприёмник, некоторых петербуржцев увезли в Лугу. Координатор региональных штабов команды Навального Леонид Волков сообщил, что пока протестных акций они больше не планируют. Тем не менее утро в Петербурге началось не только с обысков, но и с перекрытий силовиками центра города.