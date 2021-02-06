Для протестного Петербурга суббота началась с обысков. Известно о десяти адресах

Минимум десять активистов из разных организаций сообщили об обысках у себя дома или по прописке утром 6 февраля. Часть из них не выходит на связь.



О визите силовиков на своей странице в Facebook написал Павел Чупрунов. Судя по видеозаписи от подъезда, четверо мужчин в штатском пришли домой к оппозиционеру около семи утра. Чупрунова между собой они якобы назвали нецензурным словом и добавили, что он один из организаторов, который «знает все нюансы».

Как рассказал «Фонтанке» Чупрунов, по адресу его прописки живут мать и сестра. Сотрудники до сих пор в квартире, они изымают технику. Никаких документов, отметил активист, его родственникам не показали, так что с каким делом связан обыск — неизвестно. Чупрунов находится в другом месте.