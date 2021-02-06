Отбывшие наказание за акцию в поддержку Навального вышли на свободу в ночной Луге в 20-градусный мороз

Первый задержанный покинул лужский ИВС примерно в 23:20, последний – уже после полуночи. Все девять человек ранее получили по трое суток административного ареста за нарушение санитарных норм во время массового скопления граждан. На выходе из изолятора их встречали волонтёры, которые специально приехали на личных автомобилях из Петербурга, чтобы забрать освободившихся и развезти их по домам, так как никакой общественный транспорт в это время в Луге уже не ходит.

Девять человек, которых задержали в центре Петербурга 2 февраля во время несанкционированной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, были выпущены из изолятора временного содержания города Луга поздним вечером 5 февраля. На свободе их встречали волонтёры и 20-градусный мороз.

Далеко не все, кто сегодня освободился из ИВС, были участниками акции протеста. Одна из вышедших из изолятора сообщила «Фонтанке», что 2 февраля возвращалась из кинотеатра «Аврора», где вместе со своим парнем смотрела киноверсию спектакля «Сирано де Бержерак». Их задержали около метро. Ещё одна пара шла из ресторана и точно так же попала в оцепление, после чего была доставлена в отдел полиции. При этом девушкам дали по трое суток ареста, а их молодые люди ещё остаются в лужском ИВС, так как получили по десять суток. Все они собираются обжаловать постановления судов об административных правонарушениях.



Другая собеседница «Фонтанки» рассказала, что, несмотря на то, что она получила трое суток ареста за нарушение санитарных норм, в изоляторе у неё изъяли не только шнурки, но и защитную маску, так как «на ней тоже были веревочки».



На данный момент ИВС в Луге является самым отдаленным местом, куда отправили задержанных на несанкционированной протестной акции в Петербурге: он находится в 140 километрах от Северной столицы. В общей сложности туда были доставлены 24 человека, из которых 15 ещё отбывают своё наказание. В полиции им объяснили, что это вынужденная мера, так как места для их содержания в городе уже закончились. Ранее «Фонтанка» подсчитала, что на трех протестах было задержано 2665 человек.

