Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







«Фонтанка» рассказывает, где выступает лидер Tequilajazzz, в какой галерее отмечают «двойной» день рождения и когда стартует поход к одному из последних действующих дореволюционных маяков.

Открытия в музеях

«Эрарта» покажет мир и агрессию

До 25 апреля 2021 года, 18+

Сразу несколько новых экспозиций петербургских художников в этот уик-энд открывается в музее современного искусства «Эрарта». На выставке «МСТА» посетителям покажут работы Юрия Гусева и его «опыты погружения в безмятежный мир уединения, самопознания и любви». Название связано с рекой Мста на юге Новгородчины, где начинается Валдайская возвышенность. Туда автор с 1970-х годов приезжал каждое лето и изучал жизнь русской глубинки, чтобы потом выразить впечатления на полотнах. Работы другого мастера, Александра Петрова, показывают на экспозиции «Ва-банк». Как уверяют кураторы, пришедшие увидят сюжеты о противостоянии людей между собой, борьбы человека с животными и природой, а также самые «яркие, узнаваемые, агрессивные» полотна художника.

Копейкин — на юбилее в «Свином рыле»

7 февраля, 18+

Галерея «Свиное рыло» в воскресенье отмечает пятилетие со дня открытия. Праздник решили объединить ещё с одним — юбилеем художника, режиссёра и одного из идеологов пространства Николая Копейкина. Посетителей в залах ждёт новая выставка, а в 14.00, 16.00 и 18.00 — мини-концерты. В окружении картин выступит творческий дуэт «Саша и Сирожа» художника Алексея Хацкевича и Сергея Михалка, известного по группе «Ляпис Трубецкой», коллектив «Федул Жадный», работающий в им же придуманном жанре «музыкально-маргинального карикатуризма», а также многие другие. Галерея в воскресенье открыта с 13.00 до 20.00.

Фото: скриншот facebook.сom/ Николай Копейкин Поделиться Поделиться







«Семейные» картины в Музее Ахматовой

До 23 февраля, 12+

В Музее Анны Ахматовой начинает работать выставка живописи выпускника петербургской Академии художеств Валерия Лукки «Бродяга и борей». Такое название при написании собственного сборника стихов использовал его брат, поэт Николай Лукка, умерший в 2017 году. На экспозиции в Фонтанном доме многие полотна посвящены теме семьи, а одну из картин автор написал, вдохновившись стихами Анны Ахматовой «Небывалая осень построила купол высокий…».

Новое на сцене

«Синюю птицу» оживят в БТК

6 и 7 февраля, 11.30, 14.00, 6+

В Большом театре кукол показывают «Синюю птицу» Руслана Кудашова по мотивам одноимённой пьесы бельгийского писателя Мориса Метерлинка. По сюжету двое детей отправляются в путешествие в сопровождении собаки и кошки, а по пути встречают множество фантастических существ.



Фото: Большой театр кукол Поделиться Поделиться







Студенты покажут эко-«чужого»

6 и 7 февраля, 16+

Учебный театр «На Моховой» представляет премьеру спектакля Антона Оконешникова «Чужой» по одноимённой пьесе выпускницы РГИСИ Анастасии Букреевой. Главные герои — современные молодые люди, которые живут в мире потребления, но внезапно встречают «другого» героя, который заставляет их пересмотреть ценности. Начало спектаклей и в субботу, и в воскресенье — в 18.00.



Фото: Учебный театр «На Моховой» Поделиться Поделиться







Ученики Праудина выпустят «Шатунов»

6 и 7 февраля, 19.30, 18+

В одном из залов театра-фестиваля «Балтийский дом» под названием «91 комната» в выходные играют спектакль режиссёра Романа Муромцева «Шатуны». В основу работы легло одноимённое произведение Юрия Мамлеева, где главный герой становится убийцей, надеясь познать тайну души человека. Впервые книга была напечатана в 1980 году в Чикаго, в сильно сокращённом виде. Постановку в «Балтийском доме» создали в рамках проекта учеников режиссёра Анатолия Праудина «Экспериментальная сцена. Плюс».



Ваха, Письмиченко и Нагиев — вместе в сюжете Горького

6 и 7 февраля, 19.00, 16+

На сцене Театра им. Ленсовета тоже премьера: ставят «Мещан» по пьесе Максима Горького. Главные роли исполнили заслуженный артист России Артур Ваха, заслуженная артистка России Светлана Письмиченко, Кирилл Нагиев, Иван Шевченко, Евгений Филатов. Режиссёр — Василий Сенин.



Шесть новых пьес прозвучат в центре города

7 и 8 февраля, 18.00, 18+

Программа «Первая читка», организованная театральным фестивалем «Пять вечеров», в этот уик-энд проходит на камерной сцене театра «На Литейном». Молодые режиссёры представят шесть пьес, написанных российскими и зарубежными драматургами. Среди прочего в программе прозвучит работа «После Бали» азербайджанского писателя Исмаила Имана, рассказывающая о дипломате, которому предстоит вступить в брак с девушкой из очень богатой семьи. Вход для зрителей свободный, подробности на странице в Facebook.

Петренко и Рамм выступят в Филармонии

5 февраля, 6+

Любителям музыкальной классики стоит обратить внимание на выступление Академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Василия Петренко в Большом зале Филармонии. В сентябре 2021 года маэстро возглавит Государственный академический симфонический оркестр имени Е. В. Светланова в Москве и лондонский Королевский филармонический оркестр. На вечере в Петербурге прозвучат увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова и Концерт № 1 для виолончели с оркестром Шостаковича. Солистом выступит виолончелист Александр Рамм.



Мамба с лезгинкой — в оркестровом звучании

7 февраля, 16.00, 0+

В воскресенье петербургский Государственный академический симфонический оркестр во дворце Белосельских-Белозерских представляет программу «Танцы народов мира». На концерте прозвучит музыка разных стран: от испанской паваны и кубинской мамбы до венского вальса и кавказской лезгинки. За дирижёрским пультом Игорь Томашевский.

Лидер Tequilajazzz поёт с бэндом

5 февраля, 20.00, 12+

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров и его проект Optimystica Orchestra впервые в 2021 году собирают слушателей на концерте в клубе «Время N». В Петербург участники бэнда приедут на следующий день после концерта в Москве.



Фото: Касихина Клавдия/ OPTIMYSTICA Поделиться Поделиться







Познавательное

Маяки и кирхи покажут в Ленобласти

6 февраля, 8.00, 12+

Краевед Михаил Уваров, создавший экскурсоводческий проект «Ингрия», в котором историки и энтузиасты создают авторские прогулки, предлагает в первую субботу февраля отправиться на автобусе в путешествие по Королевской дороге в Приморск и Высоцк. На остановке в Зеленогорске ведущий покажет образцы довоенной финской архитектуры, у мыса Стирсудден отведёт к последнему действующему дореволюционному маяку северного побережья Финского залива, а в городе Приморске откроет двери здания гранитной кирхи Марии Магдалины. Детали поездки расписаны на странице «ВКонтакте».

«Двойники» Зимнего разоблачат у Зингера

6 февраля, 13.00, 12+

Вопросы архитектурно-исторические в субботу поднимет доктор исторических наук, исследователь рода Строгановых Сергей Кузнецов. На прогулке к дому Зингера он объяснит, чем это здание, а вместе с ним и Строгановский дворец, и дворец Белосельских-Белозерских похожи на Зимний и в каких деталях «родство» увидеть легче всего.

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







АРХЭ попрощается с 2020-м

6 февраля, 17.00, 7 февраля, 19.30, 12+

Послушать про главные открытия в области физики и генетики за 2020 год все желающие могут на тематических онлайн-лекциях в субботу и воскресенье. Среди выступающих будут доцент биофака МГУ Андрей Синюшин и популяризатор науки Кирилл Половников. Организатор встреч — центр АРХЭ.



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Будущее мира предскажет биолог

6 февраля, 16.00, 16+

Про науку будущего предстоит узнать слушателям лектория «Прямая речь». Речь на онлайн-лекции биолога Ильи Колмановского пойдёт о пандемиях и вакцинах, которые могут спасти человечество.



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться







На экранах

Чернобыльские аномалии добрались до кино



С 4 февраля, 16+

В кинотеатрах показывают «Снега больше не будет» — фильм-номинант на «Оскар», снятый режиссёром Малгожатой Шумовской. Главный герой истории — массажист Женя (Алек Утгофф) родом из Чернобыля, умеет лечить не только тело, но и душу. Постепенно вокруг протагониста собирается армия преданных поклонников.



О любви и кинематографе — теперь на экране

С 4 февраля, 18+

В большом прокате — «Кто-нибудь видел мою девчонку?»: экранизация одноимённой книги журналистки Карины Добротворской, в которой она рассказывает об отношениях со своим первым мужем, кинокритиком Сергеем Добротворским. Картину сняла Ангелина Никонова («Портрет в сумерках»), премьера фильма проходила на «Кинотавре».

Фото: кадр из видео YouTube Поделиться Поделиться







«Мьюзик» откроет таланты Sia

С 4 февраля, 12+

Поп-дива Sia дебютировала в качестве режиссёра: её фильм «Мьюзик» о девочке с аутизмом, которая остаётся на попечении своей сестры, вышел в российский прокат. Главную роль в ленте исполнила Мэдди Зиглер — танцовщица, которую зритель может знать по клипам Sia, например по ролику к песне Chandelier. После релиза картины в США почти сразу вспыхнул скандал: многие зрители сочли неправильным то, что роль Мьюзик играет человек, на самом деле не страдающий расстройством аутического спектра.



Матриархат и Земфира — в ленте Литвиновой

С 6 февраля, 18+

Фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», где она исполнила одну из главных ролей, можно увидеть на экранах с субботы. Музыку для картины написала Земфира. Сюжет строится вокруг истории женского клана, участницы которого ждали любви и были такими могущественными, что в сутках у них был лишний час.

Фото: кадр из видео YouTube Поделиться Поделиться







Призрак, лис и луна оживают в фильмах Японии

До 8 февраля, 16+

В «Родине» пройдет фестиваль японского кино. В выходные зрители увидят полдесятка картин современных авторов. 5 февраля в 19.00 в программе фильм «Как-то раз я умер», рассказывающий о девушке, которая пытается вернуть на землю своего отца, ставшего призраком, а 6 февраля в 17.00 — мультфильм «Лисёнок Гон» о дружбе зверя и мальчика. Также в программе — история под названием «Луна и бессонная ночь». Главным героям этой работы предстоит защитить от злодеев спутник Земли. Полная программа фестиваля выложена на сайте кинотеатра.

Фото: скриншот сайта Киноцентр Родина Поделиться Поделиться







«Чёрный снег» пройдёт в «Ленфильме»

7 февраля, 19.20, 16+

Тем временем «Ленфильм» обращается к якутскому кино и в воскресенье показывает триллер «Чёрный снег», получивший главный приз фестиваля «Окно в Европу». Работу публике представят её авторы: режиссёр Степан Бурнашев и оператор Семен Аманатов. Подробности вечера — на странице «ВКонтакте».

Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться







Тайны Миядзаки раскрывают в музее

6 февраля, 17.00, 6+

В Музее искусств Петербурга XX–XXI веков в эти выходные устраивают показ анимационного фильма «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки. О том, правда ли, что прообразом жилища волшебника Хаула стала русская избушка на курьих ножках, а зеркала в фильме играют не последнюю роль, горожанам на встрече расскажет историк кино Ксения Пивоварова-Зубарская.