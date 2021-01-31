Новая экзотическая частица, геном нового коронавируса и другие открытия 2020 года в физике и генетике

Два вечера подряд в онлайн-эфире ученые продолжали подводить научные итоги 2020 года. На этот раз об открытиях в физике (6 февраля) и генетике (7 февраля). 12+

Большой адронный коллайдер, самая большая на планете лаборатория, был построен, чтобы поймать бозон Хиггса. Без него Стандартная модель частиц была неполной, бозон отвечает за то, что у частиц (и всего, что из них состоит, то есть «у всего») есть масса. Существование хиггсовского бозона предсказали еще в 1964 году, а «поймать» его удалось лишь в 2012 году. Но с тех пор физики продолжают детектировать новые частицы, состоящие из других частиц и каждая приближает нас к пониманию устройства материи и Вселенной. Кирилл Половников, кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, стипендиат фонда «Династия» объяснит, насколько приблизила к этому пониманию новая экзотическая частица, обнаруженная в минувшем году. А также, что нам дало уточнение размера протона до 13 знака после запятой (это вдвое точнее прежних измерений), и что нам с того, что молекулу удалось охладить до температур в 20 раз ниже прежнего рекорда.

У генетиков в 2020 году тоже масса открытий. Прежние заслуги именно в этом году удостоились Нобелевской премии за метод редактирования генома. Другие достижения были, скажем так, вынужденными — пришлось разбираться с геномом нового коронавируса SARS-CoV-2. И самое время: уже в начале наступившего года выяснилось (пока, правда, в лабораторных условиях), что части генома коронавируса могут внедряться в геном человека. Об этом и более традиционных исследованиях (например, что рассказали гены о расселении людей) поведает доцент биофака МГУ Андрей Синюшин.



Итоги года в физике смотрим 6 февраля в 17:00, итоги года в генетике — 7 февраля в 19:30.



Александра Шеромова

