Польский номинант на «Оскар» расскажет о Чернобыле

4 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Снега больше не будет» — новую ленту самого значительного польского автора последних лет, Малгожаты Шумовской. Ее «Лицо», ерническая черная комедия, сатира на современное католическое общество, завоевало «Медведя» на Берлинском кинофестивале, а «Снег» вовсе попал в число оскаровских номинантов этого года.
Главный герой фильма — русский парень Женя (его играет родившийся в Киеве британский актер Алек Утгофф) работает массажистом в Варшаве. Когда-то он оказался в эпицентре Чернобыльской катастрофы и в результате обрел паранормальные способности. Они-то и определяют всю его жизнь: вокруг обычного массажиста складывается самый настоящий культ; в результате он становится своеобразным гуру, к которому на поклон приходят самые богатые и влиятельные люди польского общества.
В общем, Шумовска продолжает мастерски вести линию социально-религиозной сатиры: на этот раз высмеивает архаичное общество, готовое поклоняться хоть массажисту, хоть табуретке — лишь бы чудеса происходили.
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Иван Чувиляев