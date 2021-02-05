Театр им. Ленсовета представит спектакль по пьесе Горького «Мещане»

6 и 7 февраля на большой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Мещане». Пьеса Максима Горького «Мещане», написанная 120 лет назад, имела неудачную сценическую судьбу до 1917 года и вполне счастливую после. Но в 1966 году Георгий Товстоногов поставил на сцене ленинградского БДТ каноническую версию, после которой режиссеры не решались подступиться к горьковскому тексту вплоть до начала нового столетия.
Семья мещанина Василия Бессеменова — микромир, в котором отражаются окружающая макрореальность и бушующие в ней страсти, пороки, страдания, страхи. Отцы и дети, чада и домочадцы давно уже утратили контакт друг с другом, а с ним и связь времен. Вековые устои рушатся, у нового поколения собственное понимание жизни, и то, что еще вчера считалось нормой, сегодня все больше выглядит как безумие. Режиссер Василий Сенин, традиционно придумывающий и сценографию для своей постановки, видит в этой драме «историю людей, которые живут сегодня в совершенно ином мире, иных условиях, чем те, в которых прошло их детство».
Роль главы семейства, мещанина Бессеменова, исполнит Артур Ваха, его жену, Акулину Ивановну, вечно хлопочущую о мире между домашними, сыграет Светлана Письмиченко, а их воспитанника и самого активного оппонента, машиниста Нила, — Кирилл Нагиев.
Начало в 19:00.
16+
Наталия Эфендиева