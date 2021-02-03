Полиция Приморского края с погоней и стрельбой задерживала угонщика пассажирского автобуса. Тот не стеснялся идти на таран — ему надо было в другой город по срочным делам.



Как сообщает 3 февраля пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю, в дежурную часть ОМВД города Артёма поступило сообщение об угоне пассажирского автобуса Hyundai County с территории организации на улице Пестеля. Ориентировку передали во все территориальные отделы полиции, и сотрудники ГИБДД обнаружили похищенный автобус на трассе Хабаровск — Владивосток движущимся в сторону Уссурийска. Похититель уже успел спровоцировать ДТП с грузовиком Mitsubishi Fuso и скрылся с места аварии.