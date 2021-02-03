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Мужчина угнал автобус в Приморье, чтобы поехать по срочным делам. Ловили его со стрельбой, уходя от тарана

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

Полиция Приморского края с погоней и стрельбой задерживала угонщика пассажирского автобуса. Тот не стеснялся идти на таран — ему надо было в другой город по срочным делам.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю, в дежурную часть ОМВД города Артёма поступило сообщение об угоне пассажирского автобуса Hyundai County с территории организации на улице Пестеля. Ориентировку передали во все территориальные отделы полиции, и сотрудники ГИБДД обнаружили похищенный автобус на трассе Хабаровск — Владивосток движущимся в сторону Уссурийска. Похититель уже успел спровоцировать ДТП с грузовиком Mitsubishi Fuso и скрылся с места аварии.

Инспекторы начали преследование, запросив помощи нарядов дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, а также Росгвардии. На подъезде к Уссурийску лихач, уходя от погони, протаранил патрульные машины и продолжил движение, пишет «МВД Медиа». После неоднократных требований об остановке инспекторы ГИБДД Уссурийска были вынуждены применить табельное оружие. После выстрелов по колесам автобус съехал с проезжей части в кювет, где его водителя и задержали.

Автор: «МВД Медиа»

Задержанного доставили в отдел полиции, это оказался 33-летний житель Артёма. Водительских прав мужчина никогда не получал. Полицейским он пояснил, что автобус угнал, чтобы добраться до Уссурийска, где у него были срочные дела. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.

В отношении мужчины составили административные материалы по четырем статьям КоАП РФ: ч. 2 ст. 12.27 (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение требования сотрудника полиции об остановке), ч. 1 ст. 12.12 (проезд на красный) и ч. 1 ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или движение по обочинам). Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

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Комментарии (1)

hal9000
Какая наглость...это даже наглее чем Путин решил обнулится ,но и одновременно не выше той наглости когда сторонники навального решили выйти на несанкционированный митинг...
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