Песков: Акции протеста должны быть санкционированными. Иначе их надо жёстко подавлять

Несанкционированные акции должны пресекаться, считают в Кремле. «Наши социологи постоянно изучают некие показатели протестной активности, разные опросы и данные. Главное, чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая должна жёстко подавляться», — заявил Песков (цитата по URA.RU ).

Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций. Позицию российской власти озвучил журналистам 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Протестная активность — это нормально, но она должна быть санкционированной. Жёсткие действия полиции по пресечению таких акций оправданы, заявил Песков.

По его словам, реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения несогласованных акций.

«Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции», — сказал журналистам пресс-секретарь Путина. Благодаря решительным действиям полиции ничего не произошло, добавил он.

Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле чрезмерными случаями насилия, Песков сказал, что «в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность». «И подтверждает оправданность жёстких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке», — отметил Песков (цитата по РИА Новости).

С позицией Кремля не согласны как иностранные политики, так и многие российские. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призывал освободить «мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны в последние недели». Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов напоминал силовикам, что к людям, вышедшим на мирную акцию, нельзя относиться как к участникам массовых беспорядков. В петербургском ЗакСе также отмечают, что «власть пошла по наиболее жёсткому пути, мобилизовав все свои силовые структуры, включая гвардию».