FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -10
75.91р91.63р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
43
Печать

Песков: Акции протеста должны быть санкционированными. Иначе их надо жёстко подавлять

Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций. Позицию российской власти озвучил журналистам 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Протестная активность — это нормально, но она должна быть санкционированной. Жёсткие действия полиции по пресечению таких акций оправданы, заявил Песков.

«В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жёстких действий полиции в рамках закона», — цитирует Пескова ТАСС.

Несанкционированные акции должны пресекаться, считают в Кремле. «Наши социологи постоянно изучают некие показатели протестной активности, разные опросы и данные. Главное, чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая должна жёстко подавляться», — заявил Песков (цитата по URA.RU).

По его словам, реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения несогласованных акций.

«Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции», — сказал журналистам пресс-секретарь Путина. Благодаря решительным действиям полиции ничего не произошло, добавил он.

Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле чрезмерными случаями насилия, Песков сказал, что «в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность». «И подтверждает оправданность жёстких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке», — отметил Песков (цитата по РИА Новости).

С позицией Кремля не согласны как иностранные политики, так и многие российские. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призывал освободить «мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны в последние недели». Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов напоминал силовикам, что к людям, вышедшим на мирную акцию, нельзя относиться как к участникам массовых беспорядков. В петербургском ЗакСе также отмечают, что «власть пошла по наиболее жёсткому пути, мобилизовав все свои силовые структуры, включая гвардию».

23 января, 31 января и 2 февраля в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Число задержанных исчисляется сотнями и тысячами. Есть пострадавшие как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков, отмечены многочисленные случаи очень жёстких задержаний.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (43)

Ser_N0771
Надо проводить акции в поддержку президента, за его борьбу за социальную справедливость - компенсацию бедной молодости друзьям , за борьбу с коррупцией - потребовать уплаты НДФЛ учителями за подаренные цветы/конфеты на день учителя, организовать сбор денег СМС-ками на достройку дворца, а то развели понимаешь... никакой положительной повестки...
nuga
Ввести моаторий на любые митинги,как дестабилизирующие страну.Наши люди,как дикари ,культурно не могут выражать свое несогласие,пусть вначале научатся,получат аттестат,сдадут экзамен,Поручить подобное можно операторам автошкол,создав отдельные школы митингов в законе. Учеба за счет протестунов,пусть платят,их научат законам и маршировке внутри флажков.
bazafaka
не время раскачивать лодку надо сплотица вокруг президента
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний