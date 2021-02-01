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Мать 11-летней Вари опровергла слова детского омбудсмена Ленобласти. О планах дочери на митинг она не знала

Мать задержанной на митинге 11-летней школьницы не знала о планах дочери. Об этом жительница Токсово Елена «Фонтанке» 1 февраля.

«Думала, она на каток пошла и к подружке в гости», — заявила женщина корреспонденту, добавив, что раньше подобных ситуаций с дочерью не происходило.

Детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова ранее выдвинула другую версию событий, согласно которой школа предупредила мать о планах дочери на участие в митинге, но женщина не приняла «никаких мер воспитательного воздействия». Уполномоченный анонсировала возможное уголовное дело по 125-й статье УК РФ «Оставление в опасности» и пригрозила лишением родительских прав.

11-летнюю Варю задержали в Петербурге на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального 31 января, на акцию девочка приехала из Токсово, где живёт вместе с семьёй.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
уже больше похоже на правду - ребёнок нормально одет-обут и разговаривает-развит.
омбудсВУмены слишком прут.
Igor_VS
Надеюсь бутсмена все таки поправят. Отнять ребенка у выносившей его матери и отдать его в сложную (мягко говоря) среду детдома - это за гранью добра.
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