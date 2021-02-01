Мать 11-летней Вари опровергла слова детского омбудсмена Ленобласти. О планах дочери на митинг она не знала

Мать задержанной на митинге 11-летней школьницы не знала о планах дочери. Об этом жительница Токсово Елена «Фонтанке» 1 февраля.



«Думала, она на каток пошла и к подружке в гости», — заявила женщина корреспонденту, добавив, что раньше подобных ситуаций с дочерью не происходило.

Детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова ранее выдвинула другую версию событий, согласно которой школа предупредила мать о планах дочери на участие в митинге, но женщина не приняла «никаких мер воспитательного воздействия». Уполномоченный анонсировала возможное уголовное дело по 125-й статье УК РФ «Оставление в опасности» и пригрозила лишением родительских прав.