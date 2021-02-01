«Пытаются раскачивать ситуацию». РПЦ заявила о манипуляции подростками на митингах

Русская православная церковь дала свою оценку участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.
«Их возмущение нередко не связано с [Алексеем] Навальным и с зарубежными силами, которые пытаются раскачивать ситуацию. Но и ребята должны осознавать, что и ими могут манипулировать», — цитирует 1 февраля заявление главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Интерфакс».
По его словам, в манипуляцию подростками вкладываются «огромные средства». При этом он уверен, что важно слышать молодых людей.
В Кремле также дали оценку прошедшим несанкционированным митингам, заметив среди участников «достаточно большое количество хулиганов и провокаторов».
До этого президент Владимир Путин предостерег от участия в митингах детей.