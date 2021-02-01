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«Пытаются раскачивать ситуацию». РПЦ заявила о манипуляции подростками на митингах

Русская православная церковь дала свою оценку участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.

«Их возмущение нередко не связано с [Алексеем] Навальным и с зарубежными силами, которые пытаются раскачивать ситуацию. Но и ребята должны осознавать, что и ими могут манипулировать», — цитирует 1 февраля заявление главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Интерфакс».

По его словам, в манипуляцию подростками вкладываются «огромные средства». При этом он уверен, что важно слышать молодых людей.

В Кремле также дали оценку прошедшим несанкционированным митингам, заметив среди участников «достаточно большое количество хулиганов и провокаторов».

До этого президент Владимир Путин предостерег от участия в митингах детей.

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Комментарии (16)

mikkola2008
Так может потому, что дети не видят никаких перспектив? не все же дети Вротенбергов, Шуваловых И так далее. Которые только заканчивают ВУЗ и сразу становятся директорами банков.
smith1
а мракобесные крестовые походы в центре в рабочии дни ? со сгоном студентов ?
какие лицемерные рожи - попы
Боится Кирюша за свой дворец рядом
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