«Пытаются раскачивать ситуацию». РПЦ заявила о манипуляции подростками на митингах

Русская православная церковь дала свою оценку участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.



«Их возмущение нередко не связано с [Алексеем] Навальным и с зарубежными силами, которые пытаются раскачивать ситуацию. Но и ребята должны осознавать, что и ими могут манипулировать», — цитирует 1 февраля заявление главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Интерфакс».

По его словам, в манипуляцию подростками вкладываются «огромные средства». При этом он уверен, что важно слышать молодых людей.