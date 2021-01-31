Детский омбудсмен в РФ: Задержанных детей и подростков на акциях 31 января меньше, чем неделю назад

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что задержанных несовершеннолетних на несанкционированных акциях, прошедших в воскресенье, меньше, чем неделю назад. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
«В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны», — говорится в её сообщении, опубликованном вечером 31 января.
Ранее, в преддверии очередного протеста, к несовершеннолетним, а также их родителям, обратилась петербургский омбудсмен Анна Митянина. Упомянув волну роликов об акции в поддержку Навального, которая в прошлые выходные обрушилась на популярный у детей и подростков TikTok, она призвала их не вестись на поводу у «организаторов» и не участвовать в подобных мероприятиях.
«Фонтанка» на протяжении всего дня следила за очередным петербургским протестом. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета, а также прочитав специальный репортаж.