Детский омбудсмен в РФ: Задержанных детей и подростков на акциях 31 января меньше, чем неделю назад

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что задержанных несовершеннолетних на несанкционированных акциях, прошедших в воскресенье, меньше, чем неделю назад. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны», — говорится в её сообщении, опубликованном вечером 31 января.