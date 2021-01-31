Количество задержанных в ходе несанкционированной протестной акции, состоявшейся 31 января в Петербурге, превысило 1000. Обновлённые данные на девять часов вечера по московскому времени приводит «ОВД-Инфо». Как следует из опубликованной статистики, с городских улиц в отделы полиции были доставлены 1097 человек. В Москве их почти на полтысячи больше – 1515. Более сотни задержанных также зафиксированы ещё в пяти городах: Красноярск (194), Нижний Новгород (173), Тверь (124), Владивосток (122) и Новосибирск (103). В целом по России их 4818.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пока не обнародовало итоговую статистику. О задержанных в ходе митинга работниках СМИ «Интерфаксу» отчитался Союз журналистов России. По данным его председателя Владимира Соловьёва, их количество составляет 60 человек.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

31 января в российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Навального. В Петербурге её участники не смогли попасть на Невский проспект из-за того, что центр города был перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Тогда несогласные пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрацией табельного оружия направились к Мариинскому дворцу. Поблуждав по центральным улицам, превращая их в пешеходные, протестанты вернулись на Пионерскую площадь. Здесь часть успела разойтись по домам, остальные были задержаны. Из-за большого разброса по площади, трудно оценить количество участников. Корреспонденты «Фонтанки» сходятся на том, что их было не меньше 5 тысяч. Это почти втрое меньше, чем в прошлую субботу, 23 января. Но настрой у митингующих был более агрессивным. Совершено несколько нападений на сотрудников полиции, по каждому из фактов возбуждены уголовные дела. Дела задержанных уже начали рассматривать суды.