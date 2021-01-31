Станции метро в центре Петербурга открылись. Только на «Чернышевскую» не войти

Большая часть закрытых ранее станций метро в центре Петербурга вернулась в обычный режим работы. Не войти только на «Чернышевскую».

Как сообщает комитет по транспорту, с 17:30 открыты станции «Невский проспект» (1 и 2), «Площадь Восстания» (1 и 2), «Пушкинская», «Звенигородская», «Гостиный двор». Они работают в обычном режиме.

«Чернышевская» функционирует только на выход. На вход она закрыта в связи с ремонтом фасадного остекления.

В большинстве случаев причиной закрытия назывались бесхозные предметы. Только «Чернышевской» не повезло. В 11:45 там выдавило стекла потоком воздуха, её открыли в 14:43, а в 15:52 снова закрыли, уже из-за бесхоза.