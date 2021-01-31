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Станции метро в центре Петербурга открылись. Только на «Чернышевскую» не войти

Большая часть закрытых ранее станций метро в центре Петербурга вернулась в обычный режим работы. Не войти только на «Чернышевскую».

Как сообщает комитет по транспорту, с 17:30 открыты станции «Невский проспект» (1 и 2), «Площадь Восстания» (1 и 2), «Пушкинская», «Звенигородская», «Гостиный двор». Они работают в обычном режиме.

«Чернышевская» функционирует только на выход. На вход она закрыта в связи с ремонтом фасадного остекления.

В большинстве случаев причиной закрытия назывались бесхозные предметы. Только «Чернышевской» не повезло. В 11:45 там выдавило стекла потоком воздуха, её открыли в 14:43, а в 15:52 снова закрыли, уже из-за бесхоза.

Кроме того, в течение часа в центре города не ходил трамвай 16-го маршрута. По данным комтранса, в связи с перекрытием ГИБДД Звенигородской улицы его пустили по объездной трассе. Восстановили движение в 17:05.

Отметим, что в Москве метрополитен тоже вернулся в нормальный режим работы.

С самого утра 31 января из-за несанкционированного митинга движение транспорта в центре Петербурга закрыли, наземный общественный транспорт пустили в обход.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

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Комментарии (4)

Vikilein
"Выдавило стёкла потоком воздуха" - это теперь в российской прессе так взрывы называются?
263836471
В многомиллионном городе нельзя так "играть" с транспортом - ущерба от этого может быть гораздо больше, чем от несогласованных митингов! Надеюсь, что в следующий раз поступит прямой запрет на подобные манипуляции!
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