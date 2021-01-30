Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» из-за протестов вызвали на разъяснительную беседу в Роскомнадзор

Представителей мессенджеров и соцсетей вызвали в Роскомнадзор для того, чтобы разъяснить ответственность за неудаление призывов к участию в протестах. Об этом 29 января сообщается на сайте РКН.



«Представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор. Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.