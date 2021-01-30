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Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» из-за протестов вызвали на разъяснительную беседу в Роскомнадзор

Представителей мессенджеров и соцсетей вызвали в Роскомнадзор для того, чтобы разъяснить ответственность за неудаление призывов к участию в протестах. Об этом 29 января сообщается на сайте РКН.

«Представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор. Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.

Основной площадкой для размещения призывов выйти на улицы городов в преддверии прошлой акции 23 января стал TikTok. «Детская» соцсеть стала площадкой для политических дискуссий. Накануне акций модераторы провели зачистки агитконтента, но уже к вечеру ролики про Путина и Навального набрали миллионы просмотров.

«ВКонтакте» также стала местом для размещения призывов. 28 января в Петербурге арестовали активиста за предложение «замутить» и нескладное приглашение на площадь.

Тем временем, МВД обратилось к молодой аудитории при помощи мемов. Кажется, впервые.

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