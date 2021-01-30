Все, что вы хотите увидеть о субботе, 23 января, в Петербурге — смотрите здесь. https://www.fontanka.ru/2021/01/25/69723096/

автор видео Константин Селин / «Фонтанка.ру»

Самая громкая история акции — как немолодая женщина бросилась к полицейским с криком — зачем так бьете....мальчика, а получила слёту ногой в живот. Скандал. Больница. Некто в маске и форме пришел извиняться — мол, на нервах, газом в шлем получил за пять минут до... Хризантему в руки — и ушел, прощеный. https://www.fontanka.ru/2021/01/26/69726566/

Мы съездили и посмотрели, как нищенски живет просто тетка, бросившаяся защищать молодого парня от нескольких омоновцев. Увиденное — нет, не шокировало. Но удивило.

автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру» автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру» автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру» автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»

На фоне популярного фильма про Геленджик обсуждение необходимости отказа государевых людей от привилегий дошло и до Госдумы. Если тамошние коммунисты для начала хотят честного ответа на вопрос — дак чей же дворец-то?, то председатель Госдумы и, соответственно, лицо российского парламентаризма Вячеслав Володин в разговоре о роскоши дворца в Геленджике на днях вскрыл нетривиальные связи. «У нас были с вами примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы, троллейбусы, трамваи, — вспомнил спикер в интервью на радио «Комсомольская правда». — А потом мы с вами теряли страну». https://www.fontanka.ru/2021/01/28/69733556/



Из этого пассажа не совсем понятно, обусловлена ли «крупнейшая геополитическая катастрофа века» только демонстративным проездом Бориса Ельцина в общественном транспорте. Однако есть ощущение, что были и другие причины. «Фонтанка» попросила городских и федеральных парламентариев начать фразу, которую, по их мнению, можно закончить словами «а потом мы потеряли страну». Ответы получились очень разные, да и подбор отвечавших — тоже: член Совета Федерации Людмила Нарусова, депутаты Госдумы Бортко, Милонов, Боярский -мл., и депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга — Резник, Анохин и Вишневский.



Спустя год Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в январе 2020 года. Обвинение в гибели рабочего Матвея Кучерова предъявили троим лицам. Среди них нет топ-менеджеров и авторов проекта демонтажа крыши. https://www.fontanka.ru/2021/01/27/69729046/

Как выяснила «Фонтанка», следствие пришло к выводу, что в нарушении правил безопасности при ведении работ на СКК виновны исполнительный директор компании «Техснаб» 58-летний Сергей Акименко и петербургские прорабы: 46-летний Николай Иванов и 43-летний Дмитрий Смирнов. Они тоже числились в «Техснабе».



Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге прославился профессор кафедры бизнес-информатики факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Стало известно, что в середине января на вебинаре с учителями Ленинградской области профессор Владимир Матвеев заявил про Холокост такое, что по действующим российским законам и не напечатать в СМИ.https://www.fontanka.ru/2021/01/28/69731101/



«Фонтанка» дозвонилась до носителя идей.



профессор Владимир Матвеев Фото: РАНХиГС / ranepa.ru

В 2020 году в Петербурге умерло почти 73 тысячи человек, что на 23% больше, чем годом ранее. Официально ковидными числятся лишь 57% «избыточных» смертей, но в Смольном готовы записать на счет коронавируса девять десятых.https://www.fontanka.ru/2021/01/26/69727641/

Официальная статистика смертности за декабрь 2020 года до сих пор не опубликована ни Петростатом, ни комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Последний месяц прошлого года стал рекордным по общему числу смертей. «Фонтанка» ознакомилась с федеральными данными, которыми, по нашей информации, оперирует медицинский блок Смольного, отчитываясь о ситуации по коронавирусу в городском правительстве. В соответствии с ними, показатель избыточной смертности в 2020 году в Петербурге (превышение числа смертей над уровнем прошлого года) составил 13 594 человека. Рост по сравнению с прошлогодним — 22,9%. По динамике прироста общей смертности Петербург находится на 12-м месте среди российских регионов, ранее сообщал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Впрочем, по словам собеседников «Фонтанки», знакомых с полной версией отчета, Петербург все же обогнал среднероссийский показатель прироста избыточной смертности. Просто вклад коронавируса в такой прирост можно оценить по-разному.

Чтобы проводить ПЦР-тесты не с недельным ожиданием результатов, петербургским властям понадобились 670 млн рублей и помощь госкорпорации Росатом. Залить горздрав деньгами оказалось мало — теперь бы научить работать по-новому. https://www.fontanka.ru/2021/01/28/69733241/

Повлиять на работу госполиклиник и лабораторий, дабы выполнить объявленный губернатором в конце ноября срок в 48 часов на результат ПЦР-теста каждого заболевшего, без серьезного вмешательства в их работу не удалось. На пике второй волны пандемии коронавируса вылезли все проблемы совковости петербургского горздрава. Теперь чиновники знают, как настроить процесс «по уму». К середине марта на новые стандарты обещают перевести все амбулаторные медучреждения Петербурга.

Второй укол отечественной вакцины необходим для формирования полноценного иммунитета от коронавируса. Уже испытавшие его на себе товарищи пугали, что он переносится гораздо тяжелее, чем первый. И не соврали — побочки оказались тяжелее, чем после первого укола. Реально непросто. https://www.fontanka.ru/2021/01/26/69727356/



«Вторая доза «Спутника» это не «наркотик», а «супернаркотик». Укол мне сделали около 9:00 утра. И если через три часа после прививки у меня просто немного заболела голова, то ближе к девяти вечера накрыло основательно... » — такие впечатления.

А криминальная жизнь города тоже течет своим руслом, как и борьба с нею. В Петербурге нашли китайскую Триаду. Но похищают и получают дань только со своих. https://www.fontanka.ru/2021/01/26/69727531/ Уголовным розыском Петербурга задержаны первые пятеро из пары десятков граждан КНР. Они не похожи на типичный образ китайского туриста — все на дорогих машинах, в брендовой одежде. Им вменяется не просто похищение соотечественников. Их подозревают в системном вымогательстве с родных торговцев. Среди них есть и дипломированный советник-адвокат. Он, правда, всех уверил, что по-русски перестал вдруг понимать.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге обезглавлена медицина, отвечающая за здоровье полиции, МЧС и Росгвардии. «Фонтанка» узнала, за что их так.

Утром, 26 января Следственный комитет Петербурга и УСБ главка обрушились на трех руководителей поликлиники МВД № 1 на Малой Морской — начальника учреждения Александра Михайлова и его заместителей — Константинова и Дорофеева. Если им вменяют взятки, то их шефу — полковнику Колесникову, начальнику всей Медсанчасти МВД города, куда входит вся структура, обслуживающая полицию, МЧС и Росгвардию, летит злоупотребление.



В уголовном деле, возбужденном по «получению взятки», уже набраны эпизоды, каждый из которых копия других, за исключением имен и званий. По версии следствия, выглядит это примерно так: трое бывших полицейских искали по своим каналам увольняющихся коллег, а найдя, предлагали им вполне себе выгодную перспективу — фиктивную инвалидность и под 700 тысяч пособия от государства.

Наглый водитель на «Сузуки», подрезавший и намеренно не пропускавший машину скорой помощи, спешащую на вызов, получил штраф. И так объяснил: «Хотел пропустить, но... что-то пошло не так. Автохам попал на видео. https://www.fontanka.ru/2021/01/28/69733186/ Автомобиль медиков с включёнными проблесковыми маячками и сиреной предпринял попытку обойти легковую машину, но её владелец несколько раз намеренно перестраивался именно в ту полосу, на которую пыталась выехать спешащая на вызов карета скорой помощи. Причём он даже не включил поворотники.

