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«…А потом мы потеряли страну». Что рушит государства, кроме пересадки чиновников на трамвай

Отказ государевых людей от привилегий однажды уже предшествовал потере государства, считает спикер Госдумы Володин. Его вольные и невольные коллеги по законотворческому цеху дополняют картину.

Александра Сенцова и Александра Чумичева/ИТАР-ТАСС
Александра Сенцова и Александра Чумичева/ИТАР-ТАСС

Председатель Госдумы и, соответственно, лицо российского парламентаризма Вячеслав Володин в разговоре о роскоши дворца в Геленджике на днях вскрыл нетривиальные связи. «У нас были с вами примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы, троллейбусы, трамваи, — вспомнил спикер в интервью на радио «Комсомольская правда». — А потом мы с вами теряли страну».

Из этого пассажа не совсем понятно, обусловлена ли «крупнейшая геополитическая катастрофа века» только демонстративным проездом Бориса Ельцина в общественном транспорте. Однако есть ощущение, что были и другие причины. «Фонтанка» попросила городских и федеральных парламентариев начать фразу, которую, по их мнению, можно закончить словами «а потом мы потеряли страну».

Людмила Нарусова, член Совета Федерации

— Мы уже имели страну с монополией одной партии, которая диктовала, как нам жить и как нам строить экономику — [а потом мы потеряли страну].

Владимир Бортко, депутат Госдумы

— Хрущев выступил на ХХ съезде партии в 1956 году — [а потом мы потеряли страну].

Виталий Милонов, депутат Госдумы

— Горбачёв с Шеварнадзе обменяли наше оружие на «Пицца-Хат» — [а потом мы потеряли страну].

Сергей Боярский, депутат Госдумы

— Мы потеряли единство; руководители республик увидели перспективы для себя стать единоличными начальниками, получить доставшиеся ресурсы. А люди, приближенные к власти, начали использовать обычных граждан, которые хотели лучшей жизни для себя и своих детей — [а потом мы потеряли страну].

Игорь Дивинский, депутат Госдумы

— А я не считаю, что мы потеряли страну. В Советском Союзе был лозунг «Всё ради человека, всё во имя человека», но мы этот посыл потеряли. А страна — это не территория, а люди, которые на ней проживают. Завод без людей — это груда металла. Если мы не вернемся к этому посылу — мы можем потерять страну.


Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

— Однажды народ у нас получил власть в свои руки — когда избрал Учредительное собрание. Это было подлинное народовластие, но продержалось оно недолго, благодаря большевикам. Матрос Железняк разогнал Учредительное собрание, которое и нам когда-нибудь придется созывать, — [а потом мы потеряли страну].

Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

— Была расстреляна царская семья, и народ промолчал — [а потом мы потеряли страну].

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

— Была построена тоталитарная коммунистическая империя — с провинциями, которые управлялись назначенными из Москвы наместниками и угнетались «центром», с пренебрежением традициями и правами живущих в стране народов, с несменяемой, но ни за что не отвечающей властью, огромным аппаратом подавления, жестокими наказаниями за любое инакомыслие, государственной ложью и декоративными представительными органами, послушно выполнявшими команды партийных комитетов КПСС. Эта империя не могла обеспечить никому из граждан (кроме узкого слоя привилегированных номенклатурщиков) достойный уровень жизни, качественное образование, здравоохранение и социальную защиту — [а потом мы потеряли страну].

Подсчитывал потери Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

Александра Сенцова и Александра Чумичева/ИТАР-ТАСС
Александра Сенцова и Александра Чумичева/ИТАР-ТАСС

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Комментарии (16)

Урус-Баши
Надо нам добровольно начинать платить дань чиновникам. Золотая Орда 400 лет благодаря дани продержались. А бояре и вовсе более 1200 лет продржались. Даёшь дань и барщину во имя стабильности!
вадики
Бред какойто а что им западло на трамвае ездить?
Antipode
Несменяемость власти является основной причиной революционного развития. Любой руководитель: Брежнев, Горбачев, Ельцин или Путин играли позитивную роль в начале своих правлений. В конце они настолько вырождались, иссякали новыми идеями, что только радикальный способ смены руководства становился возможным. Только свободное волеизъявление народа плюс независимые суды и пресса может обеспечить эволюционный способ развития государства. Иначе даже не фигуры вождей, а приближенные к вождям элиты не позволят нормально развиваться стране, тк заинтересованы в сохранении собственных привилегий и готовы идти на все чтобы передать эти привилегии своим детям. Обычная молодежь ощущает отсутствие социальных лифтов и подпирает.
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