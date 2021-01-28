Председатель Госдумы и, соответственно, лицо российского парламентаризма Вячеслав Володин в разговоре о роскоши дворца в Геленджике на днях вскрыл нетривиальные связи. «У нас были с вами примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы, троллейбусы, трамваи, — вспомнил спикер в интервью на радио «Комсомольская правда». — А потом мы с вами теряли страну».

Из этого пассажа не совсем понятно, обусловлена ли «крупнейшая геополитическая катастрофа века» только демонстративным проездом Бориса Ельцина в общественном транспорте. Однако есть ощущение, что были и другие причины. «Фонтанка» попросила городских и федеральных парламентариев начать фразу, которую, по их мнению, можно закончить словами «а потом мы потеряли страну». Людмила Нарусова, член Совета Федерации

— Мы уже имели страну с монополией одной партии, которая диктовала, как нам жить и как нам строить экономику — [а потом мы потеряли страну].



Владимир Бортко, депутат Госдумы



— Хрущев выступил на ХХ съезде партии в 1956 году — [а потом мы потеряли страну].



Виталий Милонов, депутат Госдумы



— Горбачёв с Шеварнадзе обменяли наше оружие на «Пицца-Хат» — [а потом мы потеряли страну].



Сергей Боярский, депутат Госдумы



— Мы потеряли единство; руководители республик увидели перспективы для себя стать единоличными начальниками, получить доставшиеся ресурсы. А люди, приближенные к власти, начали использовать обычных граждан, которые хотели лучшей жизни для себя и своих детей — [а потом мы потеряли страну].



Игорь Дивинский, депутат Госдумы



— А я не считаю, что мы потеряли страну. В Советском Союзе был лозунг «Всё ради человека, всё во имя человека», но мы этот посыл потеряли. А страна — это не территория, а люди, которые на ней проживают. Завод без людей — это груда металла. Если мы не вернемся к этому посылу — мы можем потерять страну.

