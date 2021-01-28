Председатель Госдумы и, соответственно, лицо российского парламентаризма Вячеслав Володин в разговоре о роскоши дворца в Геленджике на днях вскрыл нетривиальные связи. «У нас были с вами примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы, троллейбусы, трамваи, — вспомнил спикер в интервью на радио «Комсомольская правда». — А потом мы с вами теряли страну».
Из этого пассажа не совсем понятно, обусловлена ли «крупнейшая геополитическая катастрофа века» только демонстративным проездом Бориса Ельцина в общественном транспорте. Однако есть ощущение, что были и другие причины. «Фонтанка» попросила городских и федеральных парламентариев начать фразу, которую, по их мнению, можно закончить словами «а потом мы потеряли страну».
Людмила Нарусова, член Совета Федерации
— Мы уже имели страну с монополией одной партии, которая диктовала, как нам жить и как нам строить экономику — [а потом мы потеряли страну].
Владимир Бортко, депутат Госдумы
— Хрущев выступил на ХХ съезде партии в 1956 году — [а потом мы потеряли страну].
Виталий Милонов, депутат Госдумы
— Горбачёв с Шеварнадзе обменяли наше оружие на «Пицца-Хат» — [а потом мы потеряли страну].
Сергей Боярский, депутат Госдумы
— Мы потеряли единство; руководители республик увидели перспективы для себя стать единоличными начальниками, получить доставшиеся ресурсы. А люди, приближенные к власти, начали использовать обычных граждан, которые хотели лучшей жизни для себя и своих детей — [а потом мы потеряли страну].
Игорь Дивинский, депутат Госдумы
— А я не считаю, что мы потеряли страну. В Советском Союзе был лозунг «Всё ради человека, всё во имя человека», но мы этот посыл потеряли. А страна — это не территория, а люди, которые на ней проживают. Завод без людей — это груда металла. Если мы не вернемся к этому посылу — мы можем потерять страну.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
— Однажды народ у нас получил власть в свои руки — когда избрал Учредительное собрание. Это было подлинное народовластие, но продержалось оно недолго, благодаря большевикам. Матрос Железняк разогнал Учредительное собрание, которое и нам когда-нибудь придется созывать, — [а потом мы потеряли страну].
Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
— Была расстреляна царская семья, и народ промолчал — [а потом мы потеряли страну].
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
— Была построена тоталитарная коммунистическая империя — с провинциями, которые управлялись назначенными из Москвы наместниками и угнетались «центром», с пренебрежением традициями и правами живущих в стране народов, с несменяемой, но ни за что не отвечающей властью, огромным аппаратом подавления, жестокими наказаниями за любое инакомыслие, государственной ложью и декоративными представительными органами, послушно выполнявшими команды партийных комитетов КПСС. Эта империя не могла обеспечить никому из граждан (кроме узкого слоя привилегированных номенклатурщиков) достойный уровень жизни, качественное образование, здравоохранение и социальную защиту — [а потом мы потеряли страну].
Подсчитывал потери Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»