Выходка автомобилиста на хетчбэке сделала его героем ролика, который вызвал возмущение у пользователей Сети. Видеозапись, на которой запечатлено неподобающее поведение водителя белого «Сузуки» на петербургских дорогах, размещена в группе «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте».

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль медиков с включёнными проблесковыми маячками и сиреной предпринял попытку обойти легковую машину, но её владелец несколько раз намеренно перестраивался именно в ту полосу, на которую пыталась выехать спешащая на вызов карета скорой помощи. Причём он даже не включил поворотники.

В итоге автомобиль медиков обошёл автохама по трамвайным путям, но на этом всё не закончилось: он обогнал карету скорой помощи и резко затормозил прямо перед ней, несмотря на автомобильный поток.



В комментарии к размещённой видеозаписи сказано, что бригада медиков обратилась с заявлением в дорожную полицию. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



По информации нашего издания, владелец белого «Сузуки» — петербуржец Алексей. «Фонтанка» отыскала его номер телефона и решила поинтересоваться, чем было мотивировано подобное поведение на петербургских дорогах. Однако он оказался недоступен. Его страница во «ВКонтакте» скрыта от посторонних глаз: доступ тем, кто может написать ему сообщение, ограничен, как и сам аккаунт в целом.

В той же социальной сети существует сообщество, в котором петербуржец выступает администратором. Как следует из опубликованной в нём информации, Алексей зарабатывает тем, что оказывает частные услуги по электромонтажу жилых и коммерческих помещений. Рабочий телефон, указанный для связи с ним, также оказался недоступен.