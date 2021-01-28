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В Петербурге дерзкий «Сузуки» намеренно не пропускал машину скорой помощи, спешащую на вызов. Автохам попал на видео

Выходка автомобилиста на хетчбэке сделала его героем ролика, который вызвал возмущение у пользователей Сети. Видеозапись, на которой запечатлено неподобающее поведение водителя белого «Сузуки» на петербургских дорогах, размещена в группе «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте».

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль медиков с включёнными проблесковыми маячками и сиреной предпринял попытку обойти легковую машину, но её владелец несколько раз намеренно перестраивался именно в ту полосу, на которую пыталась выехать спешащая на вызов карета скорой помощи. Причём он даже не включил поворотники.

В итоге автомобиль медиков обошёл автохама по трамвайным путям, но на этом всё не закончилось: он обогнал карету скорой помощи и резко затормозил прямо перед ней, несмотря на автомобильный поток.

В комментарии к размещённой видеозаписи сказано, что бригада медиков обратилась с заявлением в дорожную полицию. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации нашего издания, владелец белого «Сузуки» — петербуржец Алексей. «Фонтанка» отыскала его номер телефона и решила поинтересоваться, чем было мотивировано подобное поведение на петербургских дорогах. Однако он оказался недоступен. Его страница во «ВКонтакте» скрыта от посторонних глаз: доступ тем, кто может написать ему сообщение, ограничен, как и сам аккаунт в целом.

В той же социальной сети существует сообщество, в котором петербуржец выступает администратором. Как следует из опубликованной в нём информации, Алексей зарабатывает тем, что оказывает частные услуги по электромонтажу жилых и коммерческих помещений. Рабочий телефон, указанный для связи с ним, также оказался недоступен.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

мухомор
Эх. Фонтанка. Лихо вы нашли и владельца и телефончики. И комментарии у негодяя хотели узнать. Молодцы.
А чего же вы так позорно слились после инцидента на трассе Сортавала с двумя Мерседесами? Номерки о956оо98 и о027тт78 так же быстро не пробили. Владельца не установили. Не позвонили. Почему ваш журналист смело пошёл на работу 23 января и потом поехал в автозаке, а по ситуации с Мерседесами вы проявили трусость и даже статью даже из списка и поиска скрыли.
Papsik
Кретин! Скорая едет помогать людям, а этот гад безмозглый мешает
262126571
какой же он дерзкий? тупарь-колхозник вот кто он.
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