FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Правила тюнинга автомобилей в России меняются с 1 февраля. Без заключения экспертизы разрешения не дадут

С 1 февраля в России меняются правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Разрешения на тюнинг не дадут, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы.

Согласно постановлению правительства «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств», перед внесением изменений в конструкцию машины нужно будет получить заключение предварительной технической экспертизы в испытательной лаборатории. Заключения будут заноситься в электронный реестр Минэкономразвития.

Если заключение отсутствует «в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, протоколов проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений», то в разрешении на тюнинг будет отказано. Также не выдадут разрешения, если агрегаты, регистрационные документы и номера машины находятся в розыске или при обнаружении признаков скрытия, подделки, изменения либо уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.

Изначально новые правила должны были вступить в силу 1 июля 2020 года, но затем их перенесли на 1 февраля 2021 года. А с 1 июля 2021 года вступит в силу ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», согласно которому при любом переборудовании автомобиль нужно будет предоставлять в испытательную лабораторию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

footballer13
Ну кормушка там кому как. Тут диалектика, с одной стороны - куча автохлама, с другой - люди, которые хотят что-то делать.
kusto
Жесть, на кой им это надо? Еще одна кормушка?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний