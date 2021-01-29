Правила тюнинга автомобилей в России меняются с 1 февраля. Без заключения экспертизы разрешения не дадут

С 1 февраля в России меняются правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Разрешения на тюнинг не дадут, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы.
Согласно постановлению правительства «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств», перед внесением изменений в конструкцию машины нужно будет получить заключение предварительной технической экспертизы в испытательной лаборатории. Заключения будут заноситься в электронный реестр Минэкономразвития.
Если заключение отсутствует «в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, протоколов проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений», то в разрешении на тюнинг будет отказано. Также не выдадут разрешения, если агрегаты, регистрационные документы и номера машины находятся в розыске или при обнаружении признаков скрытия, подделки, изменения либо уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.
Изначально новые правила должны были вступить в силу 1 июля 2020 года, но затем их перенесли на 1 февраля 2021 года. А с 1 июля 2021 года вступит в силу ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», согласно которому при любом переборудовании автомобиль нужно будет предоставлять в испытательную лабораторию.