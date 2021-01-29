Правила тюнинга автомобилей в России меняются с 1 февраля. Без заключения экспертизы разрешения не дадут

С 1 февраля в России меняются правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Разрешения на тюнинг не дадут, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы.



Согласно постановлению правительства «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств», перед внесением изменений в конструкцию машины нужно будет получить заключение предварительной технической экспертизы в испытательной лаборатории. Заключения будут заноситься в электронный реестр Минэкономразвития.