ООО «Тойота Мотор» объявила об отзыве более 82 тысяч внедорожников Lexus и Toyota возрастом до семи лет. У автомобилей обнаружили проблему с подогревом форсунок омывателя, которая может привести к пожару.



Как сообщает 29 января пресс-служба Росстандарта, под отзыв попадают 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200, проданных с 31 января 2013 года по настоящее время, которые оборудованы подогревом форсунок омывателя лобового стекла. Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, он может со временем треснуть, из-за чего вода с антигололедными реагентами может попасть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае — к возгоранию.