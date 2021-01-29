Прокуратура Петербурга с осторожностью напомнила о митинге в поддержку Навального. Призывы нашли в соцсетях

Петербургская прокуратура обновила предупреждение для тех, кто готовится прийти на новый незаконный митинг. Призывы поучаствовать, в том числе несовершеннолетних, находят в социальных сетях и на интернет-площадках.

Как сказано в релизе, опубликованном 29 января, негативные последствия влечёт не только организация или участие в не согласованном с властями мероприятии, но и распространение информации о нём. Те, кто рассылает призывы выйти на акцию, а также те, кто даёт для этого площадку, «создают угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности».