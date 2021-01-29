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Прокуратура Петербурга с осторожностью напомнила о митинге в поддержку Навального. Призывы нашли в соцсетях

Петербургская прокуратура обновила предупреждение для тех, кто готовится прийти на новый незаконный митинг. Призывы поучаствовать, в том числе несовершеннолетних, находят в социальных сетях и на интернет-площадках.

Как сказано в релизе, опубликованном 29 января, негативные последствия влечёт не только организация или участие в не согласованном с властями мероприятии, но и распространение информации о нём. Те, кто рассылает призывы выйти на акцию, а также те, кто даёт для этого площадку, «создают угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Второе за неделю предупреждение составлено с большей осторожностью. В этот раз в релизе только дата проведения акции, тогда как в первом сообщали ещё и место. МИД РФ, например, возмущает подобный анонс мероприятия — посольство США уже обвинили публично.

23 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального. В Петербурге, по официальным данным, участие в ней приняли около четырёх тысяч человек. По подсчётам «ОВД-инфо», задержали более пятисот.

Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Guest1234
Похоже, надо ждать закона об уголовной ответственности за упоминание несанкционированных мероприятий...
265015791
Вот если бы Прокуратура СПБ хотя бы с осторожностью напомнила Следствию, что уже 13-й год как неизвестно Где, Когда, при каких Обстоятельствах и при каких Причинах погиб и погиб ли вообще мой сын студент 3 курса СПбГУ я бы удивился.
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