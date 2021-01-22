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МИД РФ обвинило американское посольство в «освещении несанкционированных митингов». Информацию можно найти и на сайте прокуратуры

МИД РФ выразил возмущение из-за публикации на сайте посольства США адресов и времени проведения массовых несанкционированных мероприятий в России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Официально американские дипломаты предостерегают своих граждан от посещения перечисленных мест, где намечаются протесты. Однако в российском МИДе считают, что «столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России».

— Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по «стимулированию протестов в странах с неугодными им правительствами». Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию, — говорится в заявлении МИД РФ.

Отметим, информацию о точном времени и месте проведения несанкционированной акции ранее, например, публиковала петербургская прокуратура, предостерегая от участия в митинге.

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Комментарии (18)

***_555
"с провокационными доктринальными установками..." - это из старых советских методичек или после курсов MBA в западных вузах?
Stiff_21
Очень надеюсь что у Байдена есть фаберже
veteran78
Ай да Байден, ай да сукин сын !
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