МИД РФ обвинило американское посольство в «освещении несанкционированных митингов». Информацию можно найти и на сайте прокуратуры

МИД РФ выразил возмущение из-за публикации на сайте посольства США адресов и времени проведения массовых несанкционированных мероприятий в России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.



Официально американские дипломаты предостерегают своих граждан от посещения перечисленных мест, где намечаются протесты. Однако в российском МИДе считают, что «столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России».



— Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по «стимулированию протестов в странах с неугодными им правительствами». Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию, — говорится в заявлении МИД РФ.