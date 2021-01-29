Незадачливый угонщик трижды за ночь пытался похитить автомобиль во Фрунзенском районе Петербурга, и только с третьей попытки преуспел. Правда, ненадолго — до первого забора.



Как стало известно «Фонтанке», 28 января в 11:30 с заявлением в полицию обратился 26-летний петербуржец. Его Toyota Corolla 2004 года выпуска в ночь с 27 на 28 января похитили с автомойки на Пражской улице, 8. Ущерб мужчина оценил в 350 тысяч рублей.

Похищенную «Тойоту» полицейские нашли ещё в четвёртом часу ночи у дома 8 по Софийской улице. Машина стояла на разделительном газоне с разбитой после ДТП передней частью. На камеру видеонаблюдения попало, как автомобиль тараном сносит металлический забор, перекрывающий проезд.