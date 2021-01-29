Незадачливый угонщик трижды за ночь пытался похитить автомобиль во Фрунзенском районе Петербурга, и только с третьей попытки преуспел. Правда, ненадолго — до первого забора.
Как стало известно «Фонтанке», 28 января в 11:30 с заявлением в полицию обратился 26-летний петербуржец. Его Toyota Corolla 2004 года выпуска в ночь с 27 на 28 января похитили с автомойки на Пражской улице, 8. Ущерб мужчина оценил в 350 тысяч рублей.
Похищенную «Тойоту» полицейские нашли ещё в четвёртом часу ночи у дома 8 по Софийской улице. Машина стояла на разделительном газоне с разбитой после ДТП передней частью. На камеру видеонаблюдения попало, как автомобиль тараном сносит металлический забор, перекрывающий проезд.
«Фонтанка.ру»
В 9:50 у дома 15, корпус 2, по улице Белы Куна по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий петербуржец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за попытку грабежа. Более того, «Тойота» оказалась не первой машиной, на которую он положил глаз ночью 28 января. Выяснилось, что около половины второго у дома 26, корпус 1, по улице Белы Куна он попытался угнать Peugeot 206, принадлежащий пенсионерке, и «Газель» жителя Псковской области, работающего водителем в «Петровиче».
В итоге были возбуждены уголовные дела о краже в крупном размере (