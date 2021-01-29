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Топ-менеджера Водоканала подозревают в злоупотреблении. Сумма ущерба — почти 6 миллионов рублей

У директора Центра реализации инвестиционных программ — филиала ГУП «Водоканал СПб» отобрана подписка о невыезде. Своеобразный подход к чужим премиям трансформировался в три уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

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