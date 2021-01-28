Навального оставили в СИЗО, апелляцию на 30-суточное задержание отклонили

Московский областной суд отклонил жалобу адвокатов Алексея Навального на решение Химкинского районного суда о задержании на 30 суток.



Для вынесения решения судье потребовалось порядка пяти минут.

Защитники оппозиционного политика апеллировали к тому, что в законе нет процессуальных оснований для задержания их подзащитного из-за нарушений испытательного срока по «делу "Ив Роше"».



Прокурор во время заседания просил оставить в силе решение первой инстанции.



Во время своего выступления в ходе судебного заседания Алексей Навальный заявил, что вменяемые ему статьи не имеют к нему отношения. Всё произошедшее с ним он описал как «демонстративное беззаконие». Оппозиционер потребовал освобождения.

