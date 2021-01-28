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Навального оставили в СИЗО, апелляцию на 30-суточное задержание отклонили

Московский областной суд отклонил жалобу адвокатов Алексея Навального на решение Химкинского районного суда о задержании на 30 суток.

Для вынесения решения судье потребовалось порядка пяти минут.

Защитники оппозиционного политика апеллировали к тому, что в законе нет процессуальных оснований для задержания их подзащитного из-за нарушений испытательного срока по «делу "Ив Роше"».

Прокурор во время заседания просил оставить в силе решение первой инстанции.

Во время своего выступления в ходе судебного заседания Алексей Навальный заявил, что вменяемые ему статьи не имеют к нему отношения. Всё произошедшее с ним он описал как «демонстративное беззаконие». Оппозиционер потребовал освобождения.

Оппозиционного политика и блогера Алексея Навального задержали по в аэропорту Москвы 17 января, куда он прилетел из Берлина, по требованию ФСИН. На следующий день Химкинский суд на выездном заседании в отделе полиции арестовал его на 30 суток за нарушения испытательного срока по «Делу Ив Роше». ФСИН ходатайствовало в суд о замене условный срок на реальный.

В минувшие выходные в разных городах России пошли несогласованные акции. Среди выдвигаемых требований — освободить Навального из СИЗО. Как акции проходили в Петербурге читайте на «Фонтанке». Накануне акций протеста о недопустимости участия в незаконных мероприятиях и призывов к ним предостерегли в Роскомнадзоре, МВД, Кремле и Роспотребнадзоре.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Не, ну вы подумайте - если не за Алексея Анатолича, то за кого электорат пойдёт пар в свисток спускать? За макарошки штоле? За макарошки электорат и порвать может. Нельзя допускать выхода на улицы за мкакарошки..
Юра Алекс
Это уже не правосудие, это ПРОИЗВОЛ...
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Ваша честь, у вас усы отклеились и что-то из под мантии выпало
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