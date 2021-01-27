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В Москве полицейские продолжают обыски у сторонников Навального по «санитарному делу»

В Москве полицейские продолжают приходить с обысками к сторонникам Алексея Навального. Об этом 27 января сообщают в соцсетях сами оппозиционеры.

Ранее юрист ФБК Иван Жданов говорил, что, по предварительной информации, следственные действия проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ) на митинге 23 января.

После квартир самого Навального и его жены Юлии, а также студии и офиса ФБК полицейские занялись различными сторонниками оппозиционера. Так, пришли к родителям главы московского штаба Навального Олега Степанова (сам он отбывает наказание за митинг), пресс-секретарю политика Кире Ярмыш, сотруднику ФБК Георгию Албурову, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, а также к главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. Последнюю силовики забрали из кафе и повезли на обыск в квартиру.

Пришли также к члену Либертарианской партии России Игорю Ефимову. В постановлении на обыск у него, как пишет «МБХ Медиа», указано, что в телеграм-канале главы московского штаба Навального Олега Степанова, в инстаграме активистки Александры Калистратовой, твиттерах пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова были размещены посты, призывающие к участию в акции 23 января. В документе подчеркивается, что на Пушкинской площади собралось «не менее 500 человек» (Reuters оценивал количество участников в 40 тыс. человек). Таким образом, были нарушены санитарно-эпидемиологические правила и создана «угроза массового заболевания людей по неосторожности».

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Комментарии (10)

Жора  
А почему не возбудили дело по такой же статье после Днюхи Пескова? Там были нарушены абсолютно все санитарные нормы! Друзьям - всё, врагам - закон.
Guest1234
Непонятно, почему до сих пор по этой же статье не возбуждается уголовное дело и не проводятся обыски у руководства метро. Они каждый день с утра до вечера подобное допускают, да еще и позволяют себе интервал движения поездов увеличивать, а не уменьшать. Хотя именно уменьшение интервала позволило бы снизить загрузку вагонов и вероятность заражения.
Ирина Смирнова
Что они хотят найти, если заранее предупреждают о приходе? Еще и традицию нарушили, всегда в 5-6 утра ходили... Не иначе как обе стороны кино снимают, чтобы народ сидел дома и смотрел видео.
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