В Москве полицейские продолжают обыски у сторонников Навального по «санитарному делу»

В Москве полицейские продолжают приходить с обысками к сторонникам Алексея Навального. Об этом 27 января сообщают в соцсетях сами оппозиционеры.
Ранее юрист ФБК Иван Жданов говорил, что, по предварительной информации, следственные действия проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ) на митинге 23 января.
После квартир самого Навального и его жены Юлии, а также студии и офиса ФБК полицейские занялись различными сторонниками оппозиционера. Так, пришли к родителям главы московского штаба Навального Олега Степанова (сам он отбывает наказание за митинг), пресс-секретарю политика Кире Ярмыш, сотруднику ФБК Георгию Албурову, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, а также к главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. Последнюю силовики забрали из кафе и повезли на обыск в квартиру.
Пришли также к члену Либертарианской партии России Игорю Ефимову. В постановлении на обыск у него, как пишет «МБХ Медиа», указано, что в телеграм-канале главы московского штаба Навального Олега Степанова, в инстаграме активистки Александры Калистратовой, твиттерах пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова были размещены посты, призывающие к участию в акции 23 января. В документе подчеркивается, что на Пушкинской площади собралось «не менее 500 человек» (Reuters оценивал количество участников в 40 тыс. человек). Таким образом, были нарушены санитарно-эпидемиологические правила и создана «угроза массового заболевания людей по неосторожности».