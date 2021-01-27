В Москве полицейские продолжают обыски у сторонников Навального по «санитарному делу»

В Москве полицейские продолжают приходить с обысками к сторонникам Алексея Навального. Об этом 27 января сообщают в соцсетях сами оппозиционеры.

Ранее юрист ФБК Иван Жданов говорил, что, по предварительной информации, следственные действия проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ) на митинге 23 января.



После квартир самого Навального и его жены Юлии, а также студии и офиса ФБК полицейские занялись различными сторонниками оппозиционера. Так, пришли к родителям главы московского штаба Навального Олега Степанова (сам он отбывает наказание за митинг), пресс-секретарю политика Кире Ярмыш, сотруднику ФБК Георгию Албурову, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, а также к главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. Последнюю силовики забрали из кафе и повезли на обыск в квартиру.

