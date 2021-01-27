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В квартиру Юлии Навальной тоже пришли полицейские и выбивают дверь. Юрист ФБК подтвердил, что это «противовирусные обыски»

В квартире Юлии Навальной на Автозаводской улице в Москве 27 января тоже проводят обыск. Ранее полицейские пришли в квартиру самого оппозиционера.

Об этом в своем Twitter сообщил юрист ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов. Он уточнил, что все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). «Противовирусные обыски, получается», - добавил он. И опубликовал видео, как силовики пытаются выбить дверь.

Ранее полицейские пришли в квартиру самого Навального и выломали дверь. Baza писала, что дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм), а обыски планируется провести у всех сотрудников ФБК.

Сам Навальный сейчас находится в изоляторе, куда его поместили на 30 суток по решению суда за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». Это произошло на следующий день после возвращения политика из Германии, где он проходил лечение. Взяли Навального прямо в аэропорту.

В выходные после ареста политика в городах России прошли несанкционированные митинги.

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Комментарии (9)

***_555
"Некий блогер" ну вот совсем неинтересен властям.
mwr
так навальные дома небыли с тех пор как навального отравили. кто к ним заходил и вирусы оставил?
any_5e4cfc41eb9fb
Треш какой-то! Вот крышняк поехал у кого-то...
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