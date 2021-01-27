В квартире Юлии Навальной на Автозаводской улице в Москве 27 января тоже проводят обыск. Ранее полицейские пришли в квартиру самого оппозиционера.
Об этом в своем Twitter сообщил юрист ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов. Он уточнил, что все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). «Противовирусные обыски, получается», - добавил он. И опубликовал видео, как силовики пытаются выбить дверь.
У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ— Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021
Ранее полицейские пришли в квартиру самого Навального и выломали дверь. Baza писала, что дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм), а обыски планируется провести у всех сотрудников ФБК.