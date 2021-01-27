«В ФБК обыск», — написал 27 января директор признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter, и выложил фотографию с места события.

Юрист Навального Любовь Соболь заявила, что обыски проходят и в студии YouTube-канала оппозиционера «Навальный LIVE». Кроме того, силовики сегодня пришли в квартиру родителей координатора московского штаба оппозицинера Олега Степанова, а также по месту жительства жены Навального — Юлии.

Сам Навальный сейчас находится в изоляторе, куда его поместили на 30 суток по решению суда за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». Это произошло на следующий день после возвращения политика из Германии, где он проходил лечение. Взяли Навального прямо в аэропорту.

В минувшие выходные в России прошли несанкционированные митинги сторонников оппозиционера. СК РФ после них расследует 21 уголовное дело.

Иностранное пожертвование от испанца Роберто Фабио Монда Карнедаса стало основанием для включения в список иностранных агентов ФБК Алексея Навального. Сам фонд настаивал, что получает только российское финансирование, однако суд признал законным внесение в реестр.

